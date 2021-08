Alessia Cara contribue à la chanson ” Feel You Now ” pour l’anime ” Blade Runner: Black Lotus “

Blade Runner redémarre pour une nouvelle génération avec l’arrivée d’une nouvelle série animée, Blade Runner : Black Lotus, présentée par Crunchy Roll et Adult Swim.

Une bande-annonce de la nouvelle série d’Alcon Entertainment a été créée aujourd’hui, avec le nouveau single obsédant “Feel You Now” de l’auteur-compositeur-interprète primé aux Grammy Awards Alessia Cara.

La série, présentée plus tard cette année, suit une jeune femme qui cherche à se venger de ceux qui lui ont fait du tort, à comprendre sa propre identité et à découvrir les mystères de son passé.

“Feel You Now” – co-écrit par Alessia et le producteur nominé aux Grammy Michael Hodges – bande originale de la séquence de titre d’ouverture de la série, où nous sommes présentés au personnage principal Elle, une jeune femme à la recherche de réponses. “Feel You Now” sortira officiellement cet automne via ASG / 22:22 PM / Def Jam Recordings.

“Je suis tellement ravie de faire partie de cette émission de quelque manière que ce soit, mais je suis particulièrement ravie d’avoir pu écrire cette chanson pour elle”, a déclaré Cara.

«Penser que j’ai fait quelque chose qui sera systématiquement attaché à un spectacle aussi légendaire et innovant que celui-ci est très gratifiant. Je l’ai écrit avec Michael Hodges à distance au cours de la pandémie, c’est pourquoi les paroles pour “vous sentir maintenant” nous semblent si frappantes. Il ne s’agit pas seulement d’Elle à la recherche d’une compréhension existentielle de ce que cela signifie d’être humain, mais aussi des épreuves que nous avons tous traversées au cours de la dernière année et à quel point nous nous sommes appuyés sur la connexion et les sentiments humains pour nous en sortir. Michael et moi avons tous les deux senti que cela avait touché le bon nerf en nous et nous sommes ravis que l’équipe Blade Runner soit sur la même longueur d’onde.

“La chanson était comme une bouffée d’air frais mélangée avec un petit espoir de se sentir à nouveau connecté aux gens”, a ajouté Hodges.

“Bien que nous comprenions Blade Runner à ses niveaux les plus profonds et la nostalgie qu’il englobe, Alessia et mes collaborateurs à ce sujet (co-auteurs Kayla Morrison, Gerald Trottman et Ghian Wright) ont tous senti que le message de cette chanson était vraiment connecté à notre état actuel de esprit et Elle aussi. Nous avons tous besoin de connexion.

Blade Runner : Lotus noir sera présenté plus tard cette année sur Crunchyroll et Adult Swim. La série est produite par Alcon Entertainment et le studio d’animation Sola Digital Arts, avec Shinichiro Watanabe en tant que producteur créatif.

Crunchyroll diffusera la série en japonais avec des sous-titres à son public mondial tandis qu’Adult Swim diffusera la version en anglais sur Toonami, le bloc de programmation d’anime populaire du réseau.

Achetez ou diffusez les nouveaux singles d’Alessia Cara : “Sweet Dream” et “Shapeshifter”.