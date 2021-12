Alessia Cara essaie d’aller jusqu’à Noël dans un clip vidéo confortable

Chanteur et auteur-compositeur primé aux Grammy Awards Alessia Cara a partagé le chaleureux clip officiel de son single de vacances populaire « Make It To Christmas », sorti en 2019 via Def Jam Recordings. La vidéo montre Cara confortablement installée dans le studio en train d’enregistrer la chanson pleine d’espoir.

Écrit par Cara et Jon Levine, « Make It To Christmas » trouve le chanteur essayant de s’accrocher un peu plus longtemps à une flamme qui va bientôt s’éteindre.

« Chéri, je sais que notre amour se refroidit / C’est juste quelque chose à propos de la neige à cette période de l’année / Cela nous fait perdre notre chemin, dis juste que nous allons nous réconcilier / Et tenez-vous un peu plus longtemps », chante-t-elle. « Ne me laissez pas le passer seul / Cette période de l’année est précieuse / S’il vous plaît, pouvons-nous nous rendre à Noël ? Pouvons-nous nous rendre à Noël ? »

« Make It To Christmas » est apparu sur le projet festif 2020 de Cara Trucs de vacances qu’elle a partagé l’hiver dernier. La sortie de quatre pistes comprend deux chansons originales (« Make It To Christmas » et « The Only Thing Missing ») et deux reprises classiques : une interprétation en direct de l’enregistrement des années 1950 de James Moody et Eddie Jefferson « Moody’s Mood For Love » ainsi qu’un prendre en charge Nat King Coleest « La chanson de Noël ».

La vidéo « Make It To Christmas » fait suite au troisième album studio de Cara En attendant, sorti en septembre.

« Ce disque est la clarté attendue depuis longtemps de ma relation avec moi-même, les autres et le monde – où il se trouvait autrefois, où il se trouve maintenant, c’est ce qui s’est déroulé entre-temps », a écrit le chanteur à propos de l’album dans un lettre à ses fans. « C’est mon truc préféré que j’aie jamais fait et je me sens plus léger maintenant que c’est le tien. »

In The Meantime a suivi ses premiers et deuxièmes albums Know It All (2015) et The Pains of Growing (2018). Il présente les singles précédemment sortis « Sweet Dream » et « Shapeshifter ».

Écoutez « Make It To Christmas » sur Holiday Stuff.