Alessia Cara et The Warning s’associent pour la reprise de “Enter Sandman” de Metallica

Metallica a partagé Alessia Cara & La version de The Warning de leur tube classique, “Enter Sandman”, de leur album hommage à The Metallica Blacklist – qui est sorti maintenant. Vous pouvez regarder la vidéo officielle de la chanson ci-dessous.

De Monterrey, Mexique, The Warning, avec les sœurs Villarreal, Daniela (guitare et voix principale) 20, Paulina (batterie) 18, et Alejandra (basse) 15, précédemment couvert “Enter Sandman”, lorsque leur version de la chanson est devenue virale . Il a attiré l’attention de Metallica ainsi que Rolling Stone et sont tombés entre les mains d’Ellen DeGeneres, qui en a fait le premier groupe mexicain à se produire au Ellen Show.

Aujourd’hui, ils ont plus de 120 millions de vues sur leur chaîne YouTube et une large portée sur Facebook et Instagram. XXI Century Blood, leur premier album studio, a été produit indépendamment en 2017, la même année, ils étaient le groupe d’ouverture officiel de Def Leppard à Mexico et Guadalajara.

Plus tôt dans la journée, Ghost a également partagé sa reprise de “Enter Sandman” de The Metallica Blacklist. Dans une interview accordée à Impericon en 2019, le leader de Ghost, Tobias Forge, a déclaré que Metallica est « l’un des groupes les plus importants pour moi – depuis longtemps. Certainement un groupe sans qui je ne ferais probablement pas ces choses. Je voulais être musicien de rock avant de savoir, ou avant d’être amoureux de Metallica, mais ils m’ont définitivement inspiré.

“Quand j’étais enfant et que j’aimais les Rolling Stones et Pink Floyd et Jimi Hendrix et tout ça, ils étaient clairement d’un autre temps en train de faire quelque chose qui appartenait au passé, alors que Metallica, quand j’ai commencé à les écouter, ils étaient très beaucoup de courant et ils étaient très maintenant. Ils étaient le plus grand groupe du monde à l’époque, et le sont toujours. Mais ils m’ont inspiré de bien des manières. Et aujourd’hui, bien sûr, j’ai l’incroyable opportunité d’être inspiré et d’être enseigné, de première main, par un groupe que j’ai passé tant d’années à apprendre à distance.

