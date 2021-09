Alessia Cara partage son troisième album studio “In The Meantime”

La chanteuse et compositrice primée aux Grammy Awards Alessia Cara a sorti son glorieux troisième album studio En attendant. Le projet arrive aujourd’hui via Def Jam Recordings avec un clip mélancolique pour “Best Days” réalisé par Tusk.

“Best Days” apparaît 12 pistes dans la liste des 18 chansons de l’album, qui dure environ 54 minutes au total. La chanson explore l’idée des meilleurs moments de la vie qui passent sans une bonne prise de conscience du temps qui s’est écoulé.

« Et si mes meilleurs jours étaient les jours que j’ai laissés derrière moi ? / Et si le reste restait le même toute ma vie ? Cara chante sur la chanson, quelques temps plus tard en demandant: “Mais la pilule la plus difficile à avaler est l’intervalle / Les meilleurs jours sont-ils seulement ceux auxquels nous survivons?”

Cara a travaillé sur In The Meantime avec un certain nombre de collaborateurs dont Jon Levine, Mike Wise, Salaam Remi, Banx & Ranx, Boi-1da, Cameron Bright, Sir Dylan, Doc McKinney, Greg Kurstin, Spencer, Billboard, Joel Little et plus encore. Il fait suite à ses premiers et deuxièmes albums Know It All (2015) et The Pains of Growing (2018) et présente les singles précédemment sortis “Sweet Dream” et “Shapeshifter”.

«Ces chansons sont 18 de mes moments. Je les ai écrites, principalement à cause de la pensée inventée que si je le faisais, elles sortiraient de mon corps et ne prendraient donc plus de place », a écrit Cara à ses fans.

“Mais aussi parce qu’il me paraît toujours plus clair que la meilleure utilisation des sentiments compliqués est de les partager franchement dans l’espoir de pacifier des personnes partageant les mêmes idées avec un trou dans leur bateau, pensant qu’elles coulent – ou pire, pensant qu’elles il vaudrait peut-être mieux couler.

“Tout en admettant que 0 se retrouve là-bas, beaucoup de choses ne sont pas une solution, je sais par expérience que les moments où nous réalisons les points communs dans notre complexité, la souffrance et tout, sont les moments qui nous aident à rester à flot plus longtemps”, a-t-elle déclaré. a continué. « C’est une chose étrange d’être en vie. Tout ce que nous savons vraiment avec certitude, c’est où nous avons été, où nous sommes et où nous espérons aller.

“Ce disque est la clarté attendue depuis longtemps de ma relation avec moi-même, les autres et le monde – où il se trouvait autrefois, où il se trouve maintenant, c’est ce qui s’est déroulé entre-temps. C’est mon truc préféré que j’aie jamais fait et je me sens plus léger maintenant que c’est le tien.

Achetez ou écoutez le dernier album d’Alessia Cara In The Meantime.