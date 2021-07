Alessia Cara sort deux nouveaux singles avant son prochain album

Auteur-compositeur-interprète primé aux GRAMMY Award Alessia Cara a révélé des détails sur son troisième album à venir très attendu avec la sortie de deux nouvelles chansons, “Sweet Dream” et “Shapeshifter”, disponibles sur toutes les plateformes via Def Jam Recordings. “Sweet Dream” a fait ses débuts dans le programme phare de BBC1 animé par Annie Mac.

“Le thème de la dualité est récurrent sur ce prochain album, il était donc logique de sortir deux chansons pour introduire les deux extrémités du fil”, a expliqué Alessia. “La première face étant ‘Sweet Dream’ qui représente les difficultés et l’impuissance entourant mes deux dernières années. C’est à propos de l’insomnie et des cerceaux dans lesquels mon cerveau saute la nuit alors que je suis censé être endormi. Jamais amusant ! Ensuite, d’un autre côté, il y a ‘Shapeshifter’ qui est plein d’esprit et sophistiqué d’une manière qui, à mon avis, représente les parties les plus matures et les plus légères de l’album. J’ai dû endurer beaucoup de douleur pour reprendre pied et cette chanson est inébranlable, même si elle ne parle pas de la plus heureuse des choses.

La vidéo « Sweet Dream » a été diffusée en première mondiale sur MTVLive, MTVU et sur le réseau mondial de chaînes de MTV, ainsi que sur le panneau d’affichage Viacom Times Square. La vidéo “Shapeshifter” sera diffusée vendredi prochain le 23 juillet sur CBS This Morning, avec une interview exclusive avec Alessia et Anthony Mason de CBS.

Connue pour ses performances télévisées palpitantes, Alessia reviendra sur le petit écran pour présenter sa nouvelle musique. Elle devrait interpréter “Sweet Dream” au Late Show avec Stephen Colbert le lundi 19 juillet, puis à nouveau en direct avec Kelly & Ryan le mercredi 21 juillet.

La voix unique d’Alessia et ses puissantes côtelettes de performance sont très demandées alors qu’elle lance les premiers nouveaux succès de son prochain projet. Sa version précédemment annoncée de “Enter Sandman” de Metallica est prévue pour leur prochain luxe Coffret Album Noir, et elle rejoindra Metallica, Billie Eilish, Lorde, The Weeknd, BTS et bien d’autres pour le concert Global Citizen du 25 septembre.

Achetez ou diffusez « Sweet Dream » et « Shapeshifter ».