Alessia Cara sort un clip vidéo pour ‘Shapeshifter’

Alessia Cara porte beaucoup de titres. Elle est chanteuse et compositrice, ainsi que lauréate d’un Grammy Award et musicienne disque de platine. Maintenant, dans le clip de son single “Shapeshifter”, elle étend la liste pour inclure une femme méprisée, un mari infidèle, un détective privé, un jardinier et une femme de chambre.

Réalisé par Tusk, le visuel “Shapeshifter” trouve Cara en tant qu’actrice principale dans un événement visuel théâtral accompagné des paroles de la chanson sur le fait qu’un partenaire n’est pas ce qu’il semblait être au début de la relation.

Le chanteur a taquiné le morceau sur les réseaux sociaux dans les jours qui ont précédé sa sortie avec des présentations des personnages du visuel : l’épouse Inga Pomodoro, le mari Theodore Pomodoro, la détective privée Melba D’Angelo, la gouvernante Anita Agosti et le jardinier Timea Flores.

Le morceau “représente les parties les plus sophistiquées et enflammées de l’album”, dit Cara. “J’ai dû ressentir différentes formes de douleur pour reprendre pied et cette chanson est inébranlable, bien qu’il ne s’agisse pas de la plus heureuse des choses (cela m’a blessé quoi qu’il en soit).”

À la fin du visuel «Shapeshifter», le conflit du récit atteint son paroxysme et Cara tombe dans la piscine habillée en détective privé pour être soudainement rejetée sur le rivage comme elle-même avec un matelas flottant dans l’eau à côté d’elle. La conclusion de la vidéo renoue avec la fin du visuel pour «Doux rêve», l’autre single principal du troisième album studio de Cara, partagé aux côtés de « Shapeshifter ».

Cara a créé “Shapeshifter” avec le producteur Salaam Remi, qui a également travaillé sur l’album classique d’Amy Winehouse, Back To Black. “Toutes les divas de la pop étaient merveilleuses et géniales, mais je ne me voyais pas en elles parce que je ne pouvais pas chanter comme elles et je ne leur ressemblais pas vraiment”, a déclaré Cara à CBS This Morning en réfléchissant à l’impact de Winehouse sur elle en tant que musicienne. “Je me suis vraiment vu dans beaucoup de ses mots et dans la façon dont elle a chanté.”

