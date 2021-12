Alessio Lisci contre la dépression de Granota

04/12/21 à 21h00 CET

Levante et Osasuna recherchent ce clou brûlant, qui semble être la victoire pour eux, puisque Levante n’en a réalisé aucune cette saison et Osasuna a accumulé six matchs sans le trouver.

Le Levant, après avoir écarté Paco Lopez et Javier Pereira, croisez les doigts pour que le technicien de la filiale, l’italien Alessio LisciSoyez le déclencheur qui change la mauvaise dynamique de l’équipe.

Le président du club, Quico Catalán, a annoncé lundi le limogeage de Javier Pereira et celui des membres de la zone sportive du club qui avaient misé sur l’entraîneur de Badajoz, incapable en sept matchs de renverser la crise sportive que l’équipe est en train d’expérimenter.

La victoire en coupe 0-8 à Melilla contre Huracán était le début de rêve d’Alessio dans un match placide qui devrait aider l’équipe à prendre confiance face au duel contre Osasuna. A 36 ans, l’Italien débutera en Première Division avec pas plus d’expérience que onze mois à la tête de la filiale de Levante, en Seconde RFEF.

Les footballeurs Sergio Postigo et Jorge Miramón sont blessés, Gonzalo Melero a rejoint l’équipe vendredi en partie et Rubén Vezo a mal au genou.

En principe, des footballeurs comme Clerc, De Frutos, Campaña, Morales ou Roger, qui ont reposé en Copa del Rey, seront dans le onze de départ. Le gardien Dani Cárdenas, qui n’a pas non plus joué à Melilla, vise également à débuter, et continuerait sous les bâtons.

L’un des doutes du onze de départ est le compagnon de Mustafi et si Vezo n’est pas à cent pour cent, Duarte pourrait prendre sa place dans l’axe défensif. L’autre inconnue est quel joueur agira comme pivot défensif après que Malsa ait joué tout le match de Coupe, tandis que Pepelu se reposait et que Radoja et Vukcevic se partageaient les minutes à Melilla.

Osasuna visite Levante avec l’illusion qu’il peut servir de tremplin pour l’équipe navarraise revient sur le chemin du triomphe après sept jours sans connaître la victoire.

Après un début de saison plein d’espoir et passionnant, Osasuna ne passe pas son meilleur moment, et c’est bien ceux de Tajonar qui ont réussi à s’imposer pour la dernière fois le 17 octobre contre Villarreal.

L’entraîneur de l’équipe, Jagoba Arrasate, a indiqué qu’Osasuna doit correspondre « à l’intensité, à l’envie et à la finale qui est pour eux. Nous les respectons beaucoup & rdquor;.

La confiance et la tranquillité sont au maximum malgré cette mauvaise série de résultats. Les 13 jours qui se sont écoulés sans gagner l’année dernière ont servi à faire croire aux footballeurs et aux fans que le projet mené par Arrasate ne faisait que traverser une bosse. Donc c’était ça.

La vérité est qu’Osasuna est plus à l’aise à la maison qu’à El Sadar. Les rojillos ont ajouté quatre victoires, un match nul et deux défaites à l’extérieur de Pampelune.

« Nous savons contre qui nous sommes confrontés. Sur le plan technique, il a de très bons footballeurs, avec beaucoup de vitesse à l’extérieur et en attaque, il a une variété de possibilités. Nous savons qu’ils vont nous exiger et nous nous sommes concentrés sur la recherche de la meilleure version d’Osasuna & rdquor;, a marqué Berriatua lors d’une conférence de presse à Levante.

L’entraîneur d’Osasuna a expliqué comment l’aspect psychologique peut les affecter pendant les matchs : « la tactique est importante, mais la tête est très importante. Mentalement il faut être fort et je pense que cette équipe est émotive, donc certaines choses la touchent et ce qu’on doit faire c’est relativiser le mal qui peut nous arriver sachant qu’il est encore temps de réagir & rdquor ;.

De plus, Osasuna tentera d’augmenter certains records de score qui ont été clairement diminués lors de nominations récentes. Contre Budimir, il a marqué son premier but cette saison contre Elche. Le Croate fait partie des grands espoirs.

Lucas Torró redeviendra propriétaire après le match de sanction organisé contre l’équipe d’Elche. Le milieu de terrain est vital pour le jeu d’Osasuna et celui de Cocentaina reviendra pour servir d’ancre et le bras droit d’Arrasate sur le green.

Les files d’attente probables

J’ai soulevé: Cardenas ; Ce sont, Vezo ou Duarte, Mustafi, Clerc ; Bardhi, Radoja ou Pepelu, Campagne, De Fruits ; Morales et Roger.

Osasuna : S. Herrera ; Nacho Vidal, Unai García, David García, Manu Sánchez ; Moncayola, Torró, Darko; Kike Barja, Budimir et Rubén García.

Arbitre: Pizarro Gómez (Comité de Madrid).

Stade: Ville de Valence.

Heure: 18h30.