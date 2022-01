Alessio, ratifié au Levante

01/04/2022 à 19:02 CET

Le président de Levante, Quico Catalán, a confirmé ce mardi que l’Italien Alessio Lisci continuera à diriger l’équipe jusqu’à la fin de la saison et a ajouté qu’il espère se renforcer sur le marché d’hiver qui a débuté le 1er janvier.

« Nous sommes à côté de l’entraîneur et des joueurs et nous sommes ensemble pour atteindre l’objectif. Alessio a notre plus grand soutien. Notre idée ne passe pas par autre chose que cela pour le moment, bien sûr qu’elle le fait & rdquor;, a indiqué le président de Levante lors d’une conférence de presse qui a eu lieu à la Ciutat de València.

De plus, le catalan, qui a appelé cette comparution en urgence pour tenter d’assurer « la stabilité & rdquor; au club pour le reste de la saison, il a expliqué qu’ils font « tous les efforts & rdquor; renforcer les effectifs sur le marché d’hiver.

« Ce marché est le marché qui est. Nos joueurs qui ne comptent pas ont des contrats et nous devons trouver des solutions pour eux. Nous savons ce que pense l’entraîneur et le travail est fait& rdquor;, a commenté le premier dirigeant de Levante.

« Dans la mesure du possible, nous allons voir si nous pouvons renforcer l’équipe. On ne va pas signer pour signer & rdquor;, termina-t-il.