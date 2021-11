Alessio Romagnoli sur le point de renouveler son contrat avec l’AC Milan

Selon Gianluca di Marzio, l’AC Milan a eu une rencontre positive avec l’agent de football Mino Raiola concernant le renouvellement du contrat du défenseur central Alessio Romagnoli. Le contrat du défenseur italien expire en juin 2022. Les termes et conditions doivent encore être discutés, mais les signes positifs montrent l’intérêt à renouveler des deux parties.

Signes positifs concernant le renouvellement du contrat d’Alessio Romagnoli

Un passé historique au club

Romagnoli est le joueur le plus ancien du club depuis 2015. De plus, il n’a encore que 26 ans. Étant donné qu’il est dans la fleur de l’âge, la prolongation de son contrat n’a de sens.

Cela étant dit, Romagnoli a perdu sa place dans la formation de départ de l’équipe. Ceci, cependant, n’est pas dû à une mauvaise forme. Fikayo Tomori joue un football exceptionnel. Il est partout sur le terrain à tout moment et un cauchemar pour les attaquants adverses. Tomori joue comme le meilleur défenseur central de la Serie A. Ensuite, bien sûr, il y a Simon Kjaer. Le Danois est une présence massive à l’arrière et continue de faire preuve d’un jeu et d’un leadership solides. Il est une nécessité pour une très jeune ligne arrière.

Romagnoli est la meilleure option sur le banc et une excellente à cela. Il a brillé pour Milan et l’équipe nationale italienne dans le passé, et bien sûr il lui reste encore beaucoup de choses dans le réservoir.

Il est également le capitaine de Milan. Peut-être pas sur le terrain, mais il reste un leader majeur de l’équipe. Sa loyauté est sans égal. Romagnoli avait été approché par d’autres équipes dans le passé, surtout lorsque Milan était en difficulté, mais il les a refusées.

Romagnoli mérite d’être récompensé pour sa loyauté et son leadership. Plus que cela, il reste un joueur fort à avoir. Il aura 27 ans dans quelques mois, ce qui signifie qu’une prolongation de trois ou quatre ans est probablement idéale pour les deux parties.

