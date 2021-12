Alesso et Katy Perry font équipe pour « Quand je serai parti »

Alesso et Katy Perry ont fait équipe pour « When I’m Gone », maintenant disponible via 22:22/Astralwerks/Capitol Records.

« When I’m Gone » est la toute première collaboration entre l’emblématique producteur/artiste de danse nominé aux GRAMMY et la superstar de la pop multi-platine.

« Je suis tellement ravi que ‘When I’m Gone’ soit enfin sorti », déclare Alesso. « Nous avons attendu toute l’année pour le partager avec vous tous. Je suis honoré de collaborer avec Katy sur un disque de danse aussi incroyable et avec ESPN pour devenir les premiers artistes à créer notre vidéoclip à la mi-temps du championnat national des éliminatoires de football universitaire. J’ai adoré travailler avec elle et je pense que cette chanson et cette vidéo sont super spéciales.

« Quand il s’agit de mes clips, nous savons tous que j’aime repousser les limites et moi-même, et créer des opportunités uniques pour mes fans de les voir. ESPN et en particulier College GameDay occupent une place particulière dans mon cœur, donc s’associer à Alesso pour devenir les premiers artistes à avoir jamais lancé un clip mondial dans le cadre d’un événement en direct sur ESPN a permis un jumelage parfait et naturel », a ajouté Katy Perry.

Dès les premières secondes de « When I’m Gone », Alesso et Katy s’avèrent être un match parfait au paradis des dancefloors. Hymne dramatique construit sur des rythmes lancinants et de puissantes mélodies de piano, le morceau met en lumière la présence vocale rayonnante de Katy alors qu’elle lance un avertissement féroce à celui qui l’a laissée derrière : « Vous chassez le danger. C’est juste dans ta nature. Cherchez-moi dans les étrangers. Tous ces jolis visages. Personne ne peut le remplacer. Je suis toujours ton préféré.

Écrit par Alesso et Katy avec Alida Garpestad Peck, Rami Yacoub, Nathan Cunningham et Marc Sibley de Space Primates, et Alma Goodman, « When I’m Gone » prend vie grâce à la conception sonore impeccable d’Alesso et à la production infiniment imaginative mais pop parfaite .

Le lundi 10 janvier, le clip officiel de « When I’m Gone » recevra une première mondiale massive lorsque ESPN diffusera la vidéo à la mi-temps du championnat national des éliminatoires de football universitaire 2022.

Achetez ou diffusez en streaming « Quand je suis parti » de Katy Perry et Alesso.