Alex Albon: 2022 change “ Ajoutez du piquant ” au combat pour le titre

Alex Albon pense que la bataille de cette saison entre Red Bull et Mercedes est rendue plus intéressante par les changements réglementaires imminents.

Les deux équipes s’affrontent pour les deux titres pour la première fois de l’ère hybride après que l’équipe d’Albon ait progressé pendant la trêve hivernale.

En dépit d’être enfermés dans une bataille si serrée, les deux parties penseront déjà à la saison prochaine plutôt que de se concentrer uniquement sur le présent, en raison des changements de réglementation généralisés qui entrent en jeu.

Albon, Taureaux rouges pilote d’essai et de réserve, pense que cela ne fait qu’ajouter au combat cette saison.

«Tout d’abord, c’est méga de voir un vrai combat en piste entre deux équipes différentes», écrit-il dans sa chronique pour GQ.

«Les équipes ont également un œil sur les grands changements réglementaires pour l’année prochaine, ce qui va ajouter un peu de piquant à la course de développement globale vers la fin de cette saison.

«Mercedes était en retrait à Bahreïn, mais ils ont déjà montré comment ils peuvent rebondir et ils ont déjà développé la voiture à un rythme rapide – vous ne gagnez pas sept championnats du monde consécutifs par accident.

«Il semble que l’avantage de rythme que nous avions à Bahreïn a été égalé et juste devancé par Mercedes à Barcelone, mais il est encore si tôt dans la saison et les garçons et les filles de notre usine ont la réputation de se développer rapidement en saison. . »

Dans le championnat des pilotes, c’est Max Verstappen et Lewis Hamilton qui s’affrontent pour le titre, le Néerlandais prenant la tête après sa victoire à Monaco.

C’était sa deuxième victoire de la saison après qu’il ait également triomphé à Imola, alors qu’il a également mené une grande partie du Grand Prix d’Espagne après un mouvement agressif sur Hamilton au début.

Albon dit que de tels mouvements montrent à quel point son ancien coéquipier veut l’emporter, et espère voir si descendre au fil.

«Vous pouvez voir à quel point Max a faim, ses premiers tours à Imola et à Barcelone, où il avait les coudes sortis, l’ont vraiment montré», a-t-il ajouté.

«Il veut ce championnat et j’espère que le combat va vraiment se développer au cours de la saison. Ce serait formidable de voir cette bataille se développer et aller punch pour punch jusqu’à la fin.

