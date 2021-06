Alex Albon a joué un grand rôle dans le succès de Red Bull à Monaco

Christian Horner a déclaré que le travail effectué par Alex Albon dans le simulateur pendant le week-end de course du GP de Monaco était la clé du succès de Red Bull là-bas.

Ce fut la meilleure manche de la saison de l’équipe dans la mesure où, grâce à une victoire de Max Verstappen et une P4 pour Sergio Perez, ils ont pris la tête des deux championnats.

La clé de la victoire du Néerlandais était le fait qu’il se soit qualifié en P2 et qu’il ait finalement commencé en pole après que Charles Leclerc n’ait pas pu prendre le départ de la course.

Horner dit que Verstappen avait des difficultés après le premier jour d’entraînement, mais le travail de simulation d’Albon, maintenant pilote d’essai et de réserve, a renversé la vapeur, aidant l’équipe à trouver une meilleure configuration.

“Nous n’étions pas en grande forme jeudi à Monaco et Max n’était pas particulièrement satisfait de la voiture”, a déclaré le directeur de l’équipe dans son colonne.

«Mais le travail dans les coulisses, le travail qu’Alex a mis sur la simulation, tout a aidé à redresser la situation pour samedi.

“Nous avons fait de bons changements de réglages, nous avons rendu Max et Checo beaucoup plus satisfaits de la voiture et Max était évidemment écœuré de rater la pole avec le drapeau rouge.

« Nous sommes tous partis samedi soir un peu frustrés parce que nous savions tous à quel point il serait difficile de dépasser, mais le malheur de Ferrari s’est transformé en notre chance et il était important pour nous de saisir l’opportunité.

« Nous ne sommes que sur cinq courses, il y a encore une énorme distance à parcourir cette saison mais une victoire à Monaco met un ressort dans la démarche de tout le monde. »

Super travail d’équipe aujourd’hui, stratégie, arrêts aux stands. Nous avons eu un bon rythme et avons pu minimiser les dégâts de la mauvaise qualité.

Beaucoup de travail encore à faire pour s’améliorer le samedi, mais on progresse encore !

Les changements de configuration n’ont pas aidé Perez, l’homme qui a remplacé Albon, à profiter d’un bon samedi car il ne pouvait prétendre qu’à la 9e place.

Son dimanche a été bien meilleur car il a eu un excellent rythme tout au long et s’est frayé un chemin jusqu’à la P4, ratant de peu son premier podium pour l’équipe.

En regardant la performance, Horner pense qu’il ne faudra pas longtemps avant que le Mexicain ne monte non seulement sur le podium, mais se trouve sur la plus haute marche.

“Checo a fait un excellent travail dimanche et son rythme de course a été fantastique cette année, mais cela montre que s’il a un samedi propre et se qualifie en bonne position, il sera tout de suite dans la lutte pour les podiums et les victoires”, a-t-il ajouté. il ajouta.

« Il s’agit simplement de passer du temps dans la voiture et de gagner en confiance. Il s’agit de travailler sur un seul tour et ça viendra.

« Même lorsqu’il a piloté pour moi en Formule 2, il a toujours été performant en course et avait une grande conscience des pneus et n’a jamais hésité à dépasser.

« Sergio jouera un rôle clé dans ce championnat et il est important qu’il conduise comme il l’a fait dimanche ; enlever des points à Lewis et profiter de la malchance de Valtteri.

“Je ne pense pas non plus qu’il faudra longtemps avant qu’il ne monte sur la plus haute marche du podium.”

