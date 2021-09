Alex Albon à Williams, signe de liens plus étroits avec Red Bull à venir ?

Christian Horner a refusé d’exclure que Red Bull fournisse des moteurs à Williams à un moment donné dans le futur.

Avec George Russell passant chez Mercedes pour la saison prochaine, les deux meilleures équipes de la grille se sont battues pour que leurs pilotes prennent sa place, Red Bull poussant pour Alex Albon et Mercedes voulant Nyck de Vries sur la grille.

La logique suggérerait que l’équipe britannique opterait pour le Néerlandais étant donné que Mercedes leur fournissait leurs moteurs, mais ils ont finalement opté pour Albon.

Pour que Toto Wolff et co lui permettent de se joindre, des clauses ont été insérées dans son contrat pour s’assurer qu’il ne fournit aucune information à Red Bull sur le groupe motopropulseur Mercedes, et l’équipe de Horner a dû le libérer officiellement.

Avec Red Bull fabriquant leurs propres moteurs à partir de la saison prochaine, ils pourraient potentiellement faciliter leur vie en ce qui concerne Albon et les futurs pilotes juniors en remplaçant Mercedes en tant que fournisseur de Williams, et c’est quelque chose à quoi Horner est ouvert.

« De toute évidence, nous n’avons pas encore d’installation de moteurs », a déclaré le directeur de l’équipe à Monza.

«Nous sommes occupés à construire cela et nous en avons assez dans notre assiette pour fournir deux équipes en ce moment.

“Mais bien sûr, lorsque de nouvelles réglementations se profilent à l’horizon, vous ne pouvez jamais dire jamais à l’avenir.”

Je ne peux pas vous dire à quel point ça fait du bien de le dire.. Je rejoins @WilliamsRacing pour 2022 !! Les plus sincères remerciements à Jost et à tout le monde chez Williams pour m’avoir confié cette opportunité et bien sûr @redbullracing, en particulier Christian et le Dr Marko pour avoir rendu cela possible. pic.twitter.com/c0NhSQLd0L – Alex Albon (@alex_albon) 8 septembre 2021

Alors que Red Bull a décidé de remplacer Albon par Sergio Perez pour la campagne 2021, ils l’ont gardé comme pilote d’essai et de réserve et il a été présent à plusieurs week-ends de course.

Perez et Max Verstappen l’ont félicité pour le travail qu’il a accompli dans son rôle, et Horner admet qu’il va manquer à l’équipe.

« Il nous manquera à cause de son expérience et de son éthique de travail », a-t-il ajouté.

« C’est juste un très bon joueur d’équipe.

« Alex est avec nous jusqu’à la fin de l’année, ou du moins jusqu’à la fin de la saison. Son rythme de travail au cours des trois prochains mois sera important.

Quant à De Vries, le champion de Formule E, il a été lié à un siège chez Alfa Romeo, mais il semble de plus en plus probable que Guanyu Zhou y déménagera à la place.