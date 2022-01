Alex Albon annonce chez Williams un « coup de pouce » à Nicholas Latifi

Ayant été coéquipier auparavant, Jost Capito pense que l’arrivée d’Alex Albon chez Williams sera un « coup de pouce motivant » pour Nicholas Latifi la saison prochaine.

Le duo a roulé côte à côte pour DAMS dans la série feeder de Formule 1 en 2018, remportant cinq victoires en course entre eux avant que les deux pilotes ne se voient finalement offrir des opportunités dans le plus haut niveau du sport automobile.

Albon reviendra sur la grille avec Williams après un an d’absence en tant que pilote de réserve de Red Bull, remplaçant George Russell, lié à Mercedes, pour renouveler son partenariat avec Latifi, cette fois sur la grille de Formule 1.

La confiance de Latifi a augmenté au cours de la seconde moitié de 2021 alors que l’écart entre lui et Russell diminuait au fil de la saison, et a maintenu que le déficit de son coéquipier n’avait jamais été aussi important qu’il n’y paraissait parfois.

La paire de 2022 a été informée qu’elle bénéficierait d’un traitement égal dès le début de la saison, et le directeur de l’équipe Williams pense que ce sera un partenariat fructueux entre les deux.

Quel numéro de course auriez-vous sur votre voiture ? pic.twitter.com/0ZoeNuUhrp – Williams Racing (@WilliamsRacing) 10 janvier 2022

« Ils ont été coéquipiers en ’18 en [GP2] et ils s’apprécient très bien », a déclaré Capito dans une interview avec GPFans.

« Nicky était extrêmement heureux quand il a appris qu’Alex rejoindrait l’équipe. Je pense que cela lui a même donné un coup de pouce motivant pour qu’il puisse à nouveau courir avec Alex.

Albon est déjà impatient de reprendre le volant d’une voiture de Formule 1, après avoir été abandonné par Sergio Perez pour s’associer à Max Verstappen la saison dernière.

Mais ayant retrouvé son chemin sur la grille, Capito ajoute qu’il est un bon candidat pour Williams dans sa forme actuelle, et apportera beaucoup à la table en tant que pilote – ainsi que sa relation personnelle positive avec son nouveau coéquipier.

« [It is] la même chose avec Alex », a déclaré le directeur de l’équipe. « Il était vraiment heureux d’être dans la même équipe avec Nicky et je suis sûr que la relation entre eux sera aussi bonne qu’elle l’était avec George et Nicky, et vous savez qu’Alex et George sont personnellement de très bons amis aussi.

« Cela signifie également qu’ils ont un caractère très similaire, et je pense que ce type de caractère et de comportement correspond extrêmement bien à Williams où Williams se trouve actuellement. »