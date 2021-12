Alex Albon et Nicholas Latifi s’apprêtent à être traités sur un pied d’égalité avec Williams

Jost Capito a déclaré qu’il n’y aurait pas de statut de chef d’équipe entre Alex Albon et Nicholas Latifi chez Williams au début de la saison prochaine.

Albon a signé pour travailler aux côtés de son ancien coéquipier de Formule 2 avec l’équipe en 2022, revenant sur la grille après un an d’absence chez Red Bull.

Capito a déjà soutenu Albon pour devenir le nouveau chef d’équipe chez Williams s’il atteint un niveau suffisamment élevé, mais a insisté sur le fait que les deux pilotes débuteront la saison sur un pied d’égalité.

Le patron de l’équipe Williams pense que c’est une bonne chance pour l’ancien homme de Red Bull d’obtenir sa deuxième opportunité sur la grille, ajoutant que lui et Latifi ont déjà une bonne relation de travail sur leur chemin vers la Formule 1.

« Bien sûr, c’est bon pour les deux », a déclaré Capito, cité par Motorsport.com. « Je pense que pour Alex, c’est formidable d’avoir cette deuxième chance de revenir et de mener l’équipe à aller de l’avant.

« Il n’entre pas et ne dit pas : ‘D’accord, je veux gagner des courses.’ Il est clair qu’il doit développer l’équipe avec Nicky et nous et tous les ingénieurs et tout le monde à Grove. Et il semble apprécier ce rôle. Il travaille très bien avec Nicky.

« Nous n’avons pas de numéro un et de numéro deux, ils sont tous les deux traités exactement de la même manière. Et Nicky peut mettre sa marque, cela ne fait aucun doute.

Le pilote thaï-britannique remplace son bon ami George Russell dans l’équipe, parti pour Mercedes.

Le directeur de l’équipe, Capito, a déjà déclaré qu’il pensait que Russell pouvait mettre la pression sur Lewis Hamilton en tant que pilote numéro un avec les champions des constructeurs, mais il pense que son nouveau pilote est la « solution idéale » pour Williams alors qu’ils se dirigent vers la nouvelle ère de la Formule 1.

« Alex et Nicky ont couru ensemble en tant que coéquipiers en 2018. Ils se connaissent donc, ils se respectent énormément », a déclaré Capito.

« George et Alex sont des amis personnels. Je pense qu’Alex est la personne idéale pour l’équipe dans la situation où elle se trouve actuellement.

« Pour Alex, je pense que c’est une excellente seconde chance. Et je suis sûr qu’il s’intègre bien dans notre environnement. Et nous nous amuserons beaucoup avec lui, et lui aussi avec nous. Et je suis sûr qu’il s’en sortira très bien.