Alex Albon explique le rôle qu’il a joué dans le triomphe de Red Bull pour le titre mondial de Formule 1

Alex Albon a expliqué le rôle qu’il a joué dans la quête finalement réussie de Max Verstappen pour remporter le titre 2021.

Pour la première fois à l’ère hybride, Taureau rouge avait une voiture assez forte pour se battre contre Mercedes pendant toute la saison.

Dans le passé, ils ont commencé des campagnes avec un package plus lent que l’équipe allemande et n’ont pas été en mesure de combler l’écart à temps pour constituer une menace sérieuse, mais ce n’était pas le cas l’année dernière avec Verstappen et co frapper le sol en courant.

Albon, qui a passé la saison en tant que pilote d’essai et de réserve de l’équipe après avoir été remplacé par Sergio Perez pour un siège de course, explique que c’est en partie parce qu’il a passé beaucoup de temps dans le simulateur avant la première course pour aider à trouver des moyens de corriger la stabilité. problèmes que la voiture 2020 avait.

Bien qu’il admette que les changements de règles aérodynamiques ont également aidé, il pense que c’était la clé.

« Nous avons passé beaucoup de temps dans le simulateur l’hiver dernier pour rendre notre voiture plus stable que celle de 2020 et pour remédier aux principales faiblesses », a-t-il déclaré. la filiale néerlandaise de Motorsport.com.

« En 2020, la voiture était encore assez délicate, notamment à cause de l’arrière inconstant. Bien sûr, les règles du sol adapté nous ont aidés, mais en même temps, nous avons vraiment maximisé notre propre package.

C’est une ambiance ! 🥳 Tellement heureux pour @Max33Verstappen et tout le monde @redbullracing. La fortune est allée notre chemin aujourd’hui mais je dois dire que toute l’équipe mérite tout ça ! À la piste et à l’usine, nous avons mis beaucoup de travail ensemble cette saison. Un immense respect à @LewisHamilton un acte de classe sur et hors piste pic.twitter.com/rPvDiOv4lt – Alex Albon (@alex_albon) 12 décembre 2021

Lorsqu’il a été annoncé qu’il serait le pilote d’essai et de réserve de l’équipe pour 2021, on pensait que la plupart du travail effectué par Albon consisterait à aider au développement de la voiture 2022.

Cependant, il dit qu’au fur et à mesure que la saison avançait, ses tâches sont devenues de plus en plus axées sur la saison en cours plutôt que sur la suivante, effectuant une énorme quantité de travail dans le simulateur pour les deux derniers tours de la campagne en particulier.

« Un peu, oui », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé si le combat pour le titre l’avait amené à jouer un rôle plus important dans le développement de Red Bull en 2021.

« Alors que la course au titre devenait plus excitante, nous avons recentré notre travail sur la voiture de cette année.

« En tout cas, nous avons fait plus pour les courses de Djeddah et d’Abou Dhabi que nous ne l’aurions fait dans le simulateur pour un week-end de course normal. Heureusement, cela a très bien fonctionné.

Compte tenu du rôle qu’il a joué, l’actuel pilote Williams ressent beaucoup de fierté et dit que la victoire de Verstappen a été très satisfaisante pour lui.

« Ce titre est génial, aussi pour moi », a-t-il déclaré.

« Les gars ont travaillé incroyablement dur, pas seulement moi, mais tout le monde dans l’usine. Et oui, ça fait du bien d’être récompensé pour ça.

« Même si je n’ai contribué qu’à hauteur de 0,1 % au résultat final, ce n’était pas en vain et ce succès me donne une grande satisfaction.