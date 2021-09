Alex Albon n’a «aucune idée» de ce que sont les clauses Mercedes

Alex Albon dit qu’il n’a encore aucune idée des clauses “très strictes” que Mercedes a mises dans son contrat Williams.

Albon pilotera pour l’équipe britannique la saison prochaine et, étant donné ses liens avec Red Bull et le fait que ses nouveaux employeurs utilisent Mercedes moteurs, les Silver Arrows ont pris des mesures pour s’assurer que leurs rivaux du titre ne reçoivent aucune information confidentielle.

Plus précisément, le patron de l’équipe, Toto Wolff, a déclaré que le contrat du pilote thaïlandais contient « des clauses de confidentialité très strictes et claires en matière de propriété intellectuelle (propriété intellectuelle) ».

Quant à la nature exacte de ces clauses, Albon dit qu’il ne le sait pas.

“Je n’en ai aucune idée, pour être honnête”, a-t-il déclaré selon motorsport.com.

« On n’en a pas encore parlé. Les choses sont toujours en cours. Nous devrons attendre et voir ce qu’ils sont.

2022 ⏳ Je voulais juste dire un grand merci à tout le monde pour vos messages hier, le soutien a été incroyable ! A bientôt @WilliamsRacing pic.twitter.com/ChvYgUodMg – Alex Albon (@alex_albon) 9 septembre 2021

Une autre exigence de Wolff et Mercedes était qu’Albon ne soit plus officiellement dans les livres de Red Bull à partir de la fin de cette année, où il est actuellement pilote d’essai et de réserve.

Alors qu’ils ont obtenu leur souhait, Albon n’exclut pas de revenir un jour dans l’équipe, mais essaie de ne pas penser aussi loin.

« Je dirais qu’il serait idiot de ne pas penser, vous savez, que Red Bull est une équipe avec laquelle je reviendrais peut-être. Pour le moment, je ne pense pas vraiment à si long terme comme ça », a-t-il ajouté.

« J’ai vraiment l’impression que je dois me concentrer en ce moment cette année sur ma principale priorité, qui est évidemment de nous faire gagner le championnat, puis l’année prochaine, ce sera uniquement sur Williams et développer la voiture et nous assurer que nous avons une bonne année et je continue de grandir de ce côté-là.

«C’est beaucoup de rêver, disons, si vous pensez à l’avenir. J’ai juste l’impression qu’en ce moment, je dois faire du mieux que je peux, me concentrer sur le court terme et voir ce qui m’attend.

Christian Horner a suggéré qu’à l’avenir, Red Bull serait disposé à former un partenariat avec Williams et peut-être à leur fournir des moteurs.

Bien qu’il ait toujours des liens avec l’équipe, il semble qu’il n’y aura pas de marque sur la voiture 2022 d’Albon, il s’attend à ce qu’elle se limite à son casque.

« Très probablement, je pourrais avoir mon casque encore marqué Red Bull. Mais c’est probablement à peu près tout », a-t-il déclaré.