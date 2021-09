Alex Albon ne se sent pas à l’aise dans les luttes de Sergio Perez en 2021

in

Alors que Sergio Perez a rencontré des problèmes similaires à Alex Albon chez Red Bull, cela n’apporte à ce dernier aucun sentiment de confort.

Albon a rejoint l’équipe Red Bull pendant la pause estivale 2019, en remplacement de Pierre Gasly qui avait lutté contre une mauvaise forme.

À ce stade, Albon n’avait qu’une demi-saison d’expérience en Formule 1, acquise avec Toro Rosso, et après avoir échoué à prouver les efforts de Gasly en 2020, Albon a été rétrogradé au poste de pilote d’essai et de réserve pour 2021.

Le suivant sur la ligne de mire était Perez, alors que Red Bull partait avec un pilote expérimenté dans l’espoir de trouver un second rôle dans la course aux titres des pilotes et des constructeurs, en atteignant un niveau de performance similaire à celui de Max Verstappen.

Ces espoirs n’ont cependant pas été réalisés, la forme incohérente de Perez limitant ses opportunités de rivaliser avec Verstappen et Mercedes. Cependant, il a été retenu pour 2022.

Pour un pilote très expérimenté comme Perez, qui a remporté la course avant de rejoindre Red Bull, lutter de la même manière qu’Albon va dans une certaine mesure défendre les capacités du pilote thaïlandais.

Cependant, il ne considère pas la situation de Perez de cette manière.

“Les commentaires de Perez sont similaires à la façon dont je l’ai regardé l’année dernière”, a déclaré Albon à Auto Hebdo.

«Mais je ne considère pas que cela me réconforte en aucune façon qu’il éprouve également des difficultés parce que je veux le meilleur pour l’équipe.

“Il s’agit de la performance de Red Bull au Championnat du monde.”

Perez a fait l’éloge d’Albon dans le passé et de la façon dont le joueur de 25 ans a été si ouvert avec lui dans le but de l’aider à s’installer.

Et Albon pense que c’est la meilleure façon d’aider, affirmant que la voiture Red Bull s’est améliorée depuis 2020, mais qu’elle reste une “lutte”.

« Je préfère l’aider en partageant mon expérience et ma connaissance de la voiture avec lui, afin qu’il puisse s’adapter le plus rapidement possible », a expliqué Albon.

“La voiture s’est améliorée par rapport à 2020, mais c’est toujours un combat.”

Donc, si le RB16B est une amélioration par rapport à son prédécesseur, cela signifie-t-il qu’Albon aurait pu mieux s’en sortir s’il avait conservé son siège ?

Ce n’était pas une affirmation qu’il était prêt à faire, mais Albon a pris des leçons à partir de 2020 et a maintenant hâte de les appliquer à son retour sur la grille en 2022 avec Williams.

“C’est difficile à dire, mais la voiture de cette année est meilleure que celle de l’année dernière”, a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il se serait amélioré avec la voiture en 2021.

« J’ai l’impression d’avoir appris des choses sur la saison dernière. J’ai repensé à mes saisons précédentes et je suis content d’avoir une autre chance de montrer ce que je vaux.