Alex Albon passe « 20 jours par mois » dans la simulation Red Bull

Alex Albon a décrit son programme de simulation exténuant qui a contribué à faire de Red Bull des prétendants au Championnat du monde cette année.

Il y a douze mois, le pilote thaïlandais né à Londres était sur le point d’entamer sa première saison complète de course pour Red Bull après avoir été promu aux dépens de Pierre Gasly à mi-2019.

Mais à la fin de la campagne 2020, Albon a été abandonné en faveur de Sergio Perez et cette saison, il passe son temps dans la simulation et participe à des événements DTM sélectionnés – il a terminé quatrième et septième lors de ses débuts dans cette série à Monza le week-end dernier .

Cependant, le joueur de 25 ans n’est pas un homme oublié – après sa récente victoire au Grand Prix d’Azerbaïdjan, Perez a fait l’éloge d’Albon et a déclaré qu’il appréciait vraiment “le travail qu’il fait au sein de l’équipe” et son ouverture d’esprit avec le pilote qui avait pris son siège de course.

Albon, dont le rôle a également été salué par le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a consacré de longues heures qui ont permis à l’équipe de dépasser de 37 points Mercedes dans le championnat du monde des constructeurs après sept courses ce trimestre.

“De toute évidence, Red Bull a fait un autre pas en avant cette saison et je pense que c’est en partie parce que nous sommes l’équipe qui utilise le mieux le simulateur”, a déclaré Albon à RacingNews365.

« On y passe beaucoup de temps. J’ai eu des jours dessus où j’y vis toute la journée ! Le matin, je rampe et l’après-midi, après le déjeuner, je recommence. Je fais ça environ 20 jours par mois.

«Ce n’est certainement pas facile parce que bien sûr, vous avez des problèmes. Tout le temps, vous devez regarder des écrans, mais vous finissez par vous y habituer.

« Vous pouvez vraiment ressentir beaucoup de choses dans le simulateur. Bien sûr, conduire une vraie voiture est encore différent, mais je pouvais déjà sentir dans le simulateur que la voiture de cette année serait très bonne.

Albon a développé les différences qu’il avait rencontrées entre la RB16B et son prédécesseur, qu’il avait trouvé particulièrement difficile à piloter, ce qui a contribué à son destin pour cette année.

“L’équipe a réussi à aligner tous les petits détails un peu mieux cette saison et à partir de ces petits changements, nous pouvons désormais rivaliser avec Mercedes”, a-t-il ajouté.

« J’en suis très content parce que c’est agréable de voir Red Bull se battre avec Mercedes chaque semaine. L’année dernière, nous avions déjà une bonne voiture entre nos mains et parce que nous avons pu ajuster quelques petites choses en hiver, nous avons maintenant une voiture assez bonne pour concourir aux avant-postes.

« Nous avons modifié quelques petites choses à la suspension et aux réglages et ce sont ces petits ajustements qui font la différence à la fin.

« Tout est dans les détails – ces petits détails ont rendu la voiture moins « délicate » que l’an dernier. Nous sommes également sûrs que nous pouvons nous battre pour le titre toute la saison.

“Je ne pense pas que cela importe beaucoup non plus que nous roulions avec un réglage avec plus ou moins d’appui, c’est juste que la voiture se sent bien dans tous les scénarios cette année.”

