Alex Albon peut se permettre «un an maximum» en dehors de la Formule 1

Alex Albon admet que les signes seraient de mauvais augure pour sa carrière en Formule 1 s’il ne pouvait pas obtenir un siège de course l’année prochaine.

Le pilote thaïlandais né à Londres est sur la touche cette saison après avoir été abandonné par Red Bull au profit de Sergio Perez, mais a été félicité par l’équipe pour le travail qu’il a effectué dans le simulateur pour développer la RB16B.

A seulement 25 ans, Albon a encore le temps de se remettre dans une voiture de course de F1, ce qui est son objectif affiché même s’il a gardé la main sur la compétition en participant à des manches sélectionnées de DTM.

Mais avec d’autres pilotes également dans la même position et un nombre très limité de sièges disponibles, le double podium de F1 pense qu’il doit revenir rapidement ou le sport pourrait évoluer sans lui – d’autant plus que les grands changements réglementaires arrivent. en 2022.

Lorsqu’on lui a demandé dans une interview avec la Formule 1 si une autre année serait un problème, Albon a déclaré: “En termes d’âge, non [I’m not old]. Mais la F1 évolue relativement vite.

« Plus d’un an avant, la voiture devient délicate. Une pause d’un an, c’est tout ce que vous pouvez faire. C’est ce qu’Esteban [Ocon] fait. Fernando [Alonso] est un exemple différent, mais Fernando est Fernando !

« La voiture évolue si vite, la technologie s’améliore. Il n’y a pas de série proche de la F1. Vous ne pouvez pas sauter et faire des choses différentes.

“C’est donc un an [out] maximum. Une grande partie de la poussée maintenant consiste à m’assurer que je peux faire tout ce que je peux et aussi à être actif moi-même, à regarder autour de moi, à voir ce qui est là pour moi. »

La marchandise Red Bull est disponible à l’achat dès maintenant via la boutique officielle de la Formule 1

Faisant partie du programme Red Bull, Albon garde un œil attentif notamment sur le duo Perez et AlphaTauri Pierre Gasly et Yuki Tsunoda.

Max Verstappen et Gasly semblent avoir une sécurité plutôt basée sur les performances que Perez et Tsunoda, dont les deux premières années avec leurs équipes actuelles ont été de hauts et de bas.

« Il n’y a pas grand-chose [around elsewhere on the grid], dit Albon. « À certains égards, je dépends des autres qui ne sont pas performants. C’est juste le marché des pilotes en F1.

“J’ai eu de la chance quand j’ai eu ma chance en F1, avec Daniel [Ricciardo] déménagement – ​​qui a tout changé. Cette année, cela semble un peu vicié dans ce sens. Si un siège de course n’est pas disponible ici, il y a quelques équipes avec lesquelles il y a des possibilités. C’est juste une de ces choses où vous devez attendre et voir.

« Tout le monde a été super gentil avec moi chez Red Bull. Helmut [Marko] et chrétien [Horner], je suis sûr que si une opportunité se présentait, ils seraient prêts à m’aider et à me soutenir. Je suis sûr que le rôle de sim et de réserve serait toujours une option aussi.

« Pour l’instant, mon objectif principal est la F1 pour voir s’il y a de l’espace. Ensuite, nous verrons.