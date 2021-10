Alex Albon réfléchit à la “torture” d’être mis à l’écart par Red Bull

Alex Albon dit que regarder plutôt que participer en Formule 1 lui-même était une « torture » au début de la campagne 2021.

Le pilote thaïlandais s’est retrouvé sans siège de course pour cette année après Taureau rouge a décidé de le remplacer par Sergio Perez fin 2020.

Il a au moins assisté à de nombreux week-ends de course tout au long de la saison, mais dans son rôle de pilote d’essai et de réserve de l’équipe.

Quand il a commencé à le faire, il a lutté et dit que c’était une torture de ne pas pouvoir courir, mais il a finalement appris à mieux y faire face.

«Ça a été dur», a-t-il déclaré au site officiel F1.

“Quand vous avez été en F1 et que vous êtes sur les pistes de course à le regarder, pas au volant mais en étant là, il est difficile de s’asseoir et de se détendre. Je me suis amélioré au cours de l’année. A la première course, c’était la torture.

«Mais je suis entré dans le rythme. Si quoi que ce soit, cela a augmenté mon désir d’être de retour sur la grille, non seulement pour les amis et la famille, mais aussi pour les fans et tous ceux qui m’ont soutenu – cela m’a motivé et m’a permis d’obtenir le siège.

Tout au long de l’année, il avait été lié à un retour permanent sur le réseau en 2022, et il est maintenant confirmé qu’il remplacera George Russell à Williams.

Il a essayé de ne pas prêter trop d’attention aux rumeurs avant cela, mais a pris note lorsque le siège de Russell s’est ouvert.

“Il s’agissait surtout de garder la tête baissée”, a-t-il ajouté.

« Les opinions des gens, des choses comme ça, vous ne pouvez pas contrôler. Vous pouvez contrôler ce que vous faites et pour moi, c’était être impliqué autant que possible avec l’équipe, faire le meilleur travail que je pouvais faire hors piste.

« C’est difficile de faire ses preuves quand on ne conduit pas la voiture, mais au moins de ce côté-là, couvrez toutes vos bases. Une fois Valtteri [Bottas] et George se déplaçaient, cela a commencé à pimenter un peu le marché – et il y avait une opportunité. »

Il dit également que Red Bull a joué un grand rôle dans son arrivée chez Williams et pense qu’ils ne méritent pas leur réputation d’opérateurs impitoyables.

“Ils ont mauvaise réputation pour beaucoup de choses”, a-t-il déclaré.

« Mais en fin de compte, ils ont été extrêmement utiles. Ils m’ont aidé à parler avec Williams et à régler tout ça. C’est agréable de ressentir cette confiance et cette croyance en moi.

« Je leur dois beaucoup et je continue de le faire. Je suis chez Red Bull depuis 2008, donc ça fait longtemps.

