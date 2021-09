Alex Albon signe pour Williams pour la saison prochaine

08/09/2021 à 16h08 CEST

.

Le pilote anglo-thaï Alex albon, pilote de réserve cette saison chez Red Bull, reviendra en Formule 1 avec l’écurie britannique Williams, qui le signe pour remplacer le également britannique Georges Russel, a rapporté l’équipe elle-même.

Cette campagne, Albon (Londres, 1996), n’avait pas sa place sur la grille, mais le récent départ de Georges Russell à Mercedes a provoqué son retour à la monoplace.

“Je suis très excité et j’ai vraiment hâte de retrouver un siège de Formule 1 en 2022. Lorsque vous prenez un an sans F1, il n’est jamais certain que vous reviendrez, donc je suis très reconnaissant à Red Bull et Williams pour croire en moi. », a-t-il exprimé Albon.

Le pilote de 25 ans a commencé son parcours en Formule 1 avec Toro Rosso en 2019. Un an plus tard, il a fait le grand saut dans l’équipe principale, l’Autrichien Red Bull, et a partagé une équipe avec Max verstappen au cours d’une saison où il n’a pas convaincu Horner chrétien, chef d’équipe Red Bull.

Malgré cela, Horner est satisfait de l’accord de Albon par Williams : “Notre objectif était de l’aider à trouver un siège dans une autre équipe où il pourrait acquérir plus d’expérience en F1 et nous sommes ravis de l’avoir fait avec Williams.”

Pour sa part, Jost capito, le PDG de Williams a déclaré : “Alexis Il est l’un des jeunes talents les plus excitants du sport automobile, mais il possède une riche expérience en F1 depuis son passage chez Red Bull. Ses multiples podiums mettent en avant sa vitesse de pilote, et on sait qu’il se sentira tout de suite chez lui. »

Le pilote canadien Nicolas latifi sera le partenaire de Albon la prochaine saison. Williams renouvelle ainsi le pilote qui les accompagne depuis deux saisons, depuis le départ du pilote polonais Robert Kubica en 2019.