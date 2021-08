Alex Albon signe sa première pole et sa victoire en DTM au Nürburgring

Le pilote de réserve Red Bull Alex Albon a remporté dimanche la course 2 du DTM au Nürburgring, après avoir décroché la pole position de la course.

Le pilote de 25 ans a pris le départ de la P1 et a réussi à éviter les ennuis tout au long d’une course chaotique autour du Nürburgring, naviguant deux périodes de Safety Car, neuf abandons et dominant dès le départ, au volant de sa Ferrari AlphaTauri AF Corse.

Albon a réalisé une excellente escapade, mais la première voiture de sécurité n’était pas loin après la collision de Lucas Auer et Maximilian Buhk, envoyant ce dernier vers le mur des stands.

Après avoir abandonné la course 1 du week-end, Albon a gardé le nez propre et s’est éloigné du redémarrage et, au moment où il a fait un arrêt au stand et a émergé P9 sur la route, une deuxième période de Safety Car a eu lieu et les huit voitures en l’avant n’avait pas encore piqué, le plaçant en position dominante pour le reste de la course.

Il a gardé le poursuivant Dani Juncadella à bout de bras alors qu’il remontait le terrain, et a fini par franchir la ligne d’arrivée à cinq secondes de l’Espagnol pour prendre un total de 25 points.

Félicitations à Alex Albon, qui a décroché sa première pole et sa victoire en DTM au Nurburgring dimanche 🏆👏 pic.twitter.com/2Es5u9Dx6j – PlanetF1 (@Planet_F1) 22 août 2021

Albon a décroché son deuxième podium en DTM lors de la dernière manche à Zolder et a réussi à terminer sur la plus haute marche du Nürburgring pour remporter sa première victoire dans toutes les catégories depuis sa victoire en Russie en Formule 2 en 2018.

Le junior Red Bull Liam Lawson court également dans la catégorie des voitures de tourisme allemandes aux côtés de ses fonctions en Formule 2, et Albon a dépassé son collègue Red Bull à la quatrième place du classement général en DTM après sa victoire dimanche.

Bien qu’il ait été ramené dans un rôle de réserve par Red Bull pour être remplacé par Sergio Perez cette saison, le rôle d’Albon dans la conduite sur simulateur a été salué à plusieurs reprises par l’équipe cette saison, Helmut Marko le surnommant le “plus grand atout” de l’équipe lors du développement du auto.

Le pilote anglo-thaïlandais lui-même a cependant reconnu qu’il ne pouvait vraiment se permettre qu’un an de F1 s’il voulait revenir de manière réaliste sur la grille.

S’il n’est pas en mesure de le faire, il a fait un récent voyage à Indianapolis et a discuté d’un éventuel passage en IndyCar la saison prochaine, si un siège ne lui est pas mis à disposition en Formule 1.