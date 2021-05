Alex Albon testera des pneus 18 pouces pour Red Bull à Barcelone

Alex Albon sera de retour au volant pour Red Bull lorsqu’il effectuera un test de deux jours des pneus Pirelli 18 pouces à Barcelone.

Dans le cadre des nouvelles voitures de Formule 1 retardées qui seront utilisées à partir de la saison 2022, Pirelli mettra également à niveau ses pneus 13 pouces actuels en remplacements de 18 pouces.

Le fabricant de pneus de Formule 1 a 30 jours en 2021 pour utiliser avec les équipes pour tester les prototypes, et déjà Ferrari, Alpine et Mercedes ont eu leur première action sur les nouveaux pneus à venir.

C’est maintenant au tour de Red Bull après qu’il a été confirmé qu’Albon se rendra sur le circuit de Barcelone-Catalunya les 11 et 12 mai dans le cadre d’un test de deux jours.

@redbullracing testera les pneus 2022 # Fit4F1 18 pouces mardi et mercredi à @Circuitcat_eng avec un visage familier de retour: @alex_albon. Il fera les deux jours à Barcelone. @ F1 @fia Ph. Crédits @.Images pic.twitter.com/gnZfj88sa6 – Pirelli Motorsport (@pirellisport) 10 mai 2021

Albon a couru pour Red Bull pendant une saison et demie avant d’être remplacé par Sergio Perez avant la campagne 2021.

Cependant, Albon est resté une partie de l’équipe en tant que pilote d’essai et de réserve, avec un accent clair sur l’aide au développement du challenger 2022 de Red Bull.

Parallèlement à ses tâches de test, Albon fait également des apparitions en DTM cette année, mais il a déclaré précédemment que son travail avec Red Bull serait plus influent pour assurer un retour sur la grille de F1 en 2022.

«Pour être honnête, pas tellement», a-t-il déclaré à Autosport lorsqu’on lui a demandé si ses sorties en DTM joueraient un rôle dans la conception d’un retour en F1.

«Dans mon rôle, il s’agit plus de faire mon travail du mieux que je peux dans le championnat lui-même.

«Une grande partie de la Formule 1 dépend probablement un peu plus de la performance des autres pilotes et de l’existence d’opportunités de ce côté-là. Mais oui, il n’y a pas tellement d’exigence ici. Cela dépend en grande partie de la façon dont cela fonctionne avec BoP [in DTM].

«Mon rôle également dans le pilote de réserve, les tâches du simulateur et les tests, c’est un rôle beaucoup plus important [in getting back to F1]. »

Albon ne sera cependant pas le seul pilote en action sur le Circuit de Barcelone-Catalunya.

Il a également été confirmé que mercredi, Alpine sera représentée par son pilote de réserve Daniil Kvyat.

Pirelli a déclaré qu’une troisième équipe serait également impliquée dans le test, mais n’a pas encore confirmé son identité.

