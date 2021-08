Alex Albon tient des pourparlers IndyCar comme alternative à la F1

in

Alex Albon dit que l’IndyCar pourrait être en haut de sa liste s’il ne peut pas obtenir un siège de course en Formule 1 pour 2022.

Abandonné par Red Bull à la fin de la campagne 2020 après une saison et demie en tant que coéquipier de Max Verstappen, Albon est leur pilote de réserve et de simulateur cette année et a été félicité pour sa contribution à leur assaut du Championnat du monde. .

Mais son objectif est de reprendre la course en F1, même s’il a gardé sa main compétitive dans la série DTM – il a participé à chaque manche jusqu’à présent, terminant troisième à deux reprises et cinquième au classement des pilotes.

Ce week-end, le joueur de 25 ans s’est rendu à Indianapolis pour jeter un coup d’œil à l’IndyCar, qui se déroule sur le parcours routier là-bas – et Albon a indiqué qu’il mettait également des sondes au cas où il n’y aurait pas d’équipe, à l’intérieur ou à l’extérieur de la configuration Red Bull, peut remplir son objectif de courir à nouveau en Formule 1.

“Je veux voir ce qu’il y a là-bas”, a déclaré Albon à IndyCar.com. « Mon objectif principal est d’être en F1, mais il n’y a jamais de certitude à 100% là-dessus, donc vous devez avoir un plan B et C pour voir ce qu’il y a d’autre.

« J’ai toujours eu cet intérêt pour l’IndyCar. Vous le voyez à la hausse maintenant, surtout avec le nombre de téléspectateurs et tout ce qui augmente.

« C’est vraiment intéressant à voir. C’est difficile de dire si c’est quelque chose que je voudrais faire. Je vois quelques équipes là-bas en ce moment. Je veux discuter avec eux et voir ce qui se passe afin que je puisse décider ce que je vais faire.

“Disons simplement si la bonne opportunité est là, ou disons que le manque d’opportunité est là en F1, et il y a une bonne opportunité en IndyCar avec une bonne équipe, et si dans ces prochains jours je pense que c’est quelque chose que j’apprécierais, évidemment, alors les chances augmentent.

Albon a été encouragé par la façon dont son ancien rival de F1 Romain Grosjean s’est adapté à la vie d’IndyCar, le Français ayant terminé deuxième, cinquième, septième et 10e dans quatre de ses huit courses dans la série américaine jusqu’à présent cette année.

« Voir ce que fait Romain, c’est vraiment intéressant », a déclaré Albon. « Je voulais juste voir ce qu’il en pensait.

“Est il heureux? Bien sûr qu’il est heureux. Il a toujours le sourire aux lèvres. Comment s’est passé cette transition pour lui, et comment s’est-il immédiatement senti en IndyCar ? Il a l’air très à l’aise ici.