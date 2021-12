Alex Arteaga — Son voyage de la rue à la scène

Crédit photo : Alex Arteaga

Le succès a toujours un prix.

Ce qui suit provient de l’agence Ascend, qui s’est associée à Digital Music News pour vous proposer ce profil sur Alex Arteaga.

C’est généralement le travail acharné et la persévérance qui se cachent derrière le faste qui étonne les gens. Chaque personne qui réussit a une histoire incroyable de travail acharné et de persévérance qui peut inspirer les autres. L’histoire du musicien, rappeur et auteur-compositeur montant Alex Arteaga en est un exemple. Il fait exploser Internet avec son approche non conventionnelle du rock, faisant revivre le genre avec passion.

Alex Arteaga a fait ses preuves dans la musique cross-genre. Il a captivé son public avec une musique unique à tous égards. Son expertise dans le mélange de rock percutant, de hip hop contemporain et de musique électronique de pointe lui a valu 2 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify et 3 millions d’abonnés sur YouTube.

Son histoire commence à l’époque où Alex est devenu désespéré de poursuivre sa passion pour la musique. Issu d’une famille aisée où ses deux parents voulaient qu’il suive leurs traces et devienne un entrepreneur, Alex devait être un rebelle pour suivre ses rêves. Peu de temps après l’obtention de son diplôme, Alex a quitté la maison avec sa guitare et à peine cent dollars. Il a dû passer quelques mois dans les rues de l’Ohio à chanter dans les parcs et les marchés. Heureusement, il a été repéré par un propriétaire de club qui l’a engagé pour se produire au club trois soirs par semaine.

En peu de temps, la popularité d’Alex Arteaga grandit comme une traînée de poudre.

Ses nuits étaient marquées par de longues files d’attente devant le club. C’est à cette époque que le célèbre DJ MC a visité le club et a immédiatement reconnu Alex pour son talent. Il lui a offert l’opportunité d’ouvrir ses spectacles dans différentes villes des États-Unis. Cette opportunité a changé la vie d’Alex pour toujours, l’aidant à pénétrer l’industrie et à vivre ses rêves de devenir une rock star.

Alex était ravi de se produire devant des milliers de personnes lors de ses spectacles en direct. Il a noué des liens précieux dans l’industrie et a perfectionné son art sous la direction de DJ MC. Il a passé 14 heures presque tous les jours au studio pour travailler sur son premier single qui est sorti en décembre 2019. La chanson « Rowdy Night » est devenue un numéro de danse fou dans les clubs, les fêtes et les pubs à travers les États-Unis. Alex est devenu une star prometteuse presque du jour au lendemain avec des influenceurs des réseaux sociaux recréant son morceau sous forme de reprises de dance et de backscores.

Malheureusement, la carrière montante d’Alex a rapidement connu un revers avec le début de la pandémie. Avec des spectacles au point mort et des clubs fermés pour une durée indéterminée, Alex est devenu sans emploi pendant plusieurs mois jusqu’à ce qu’il décide de se connecter avec son public via les réseaux sociaux. Il a sorti son deuxième single « Rebel in Me » sur Spotify et YouTube en septembre 2020. Depuis lors, il n’a jamais regardé en arrière.

Alex pense que son voyage ne fait que commencer et qu’il a plus à offrir à son public à travers la musique. Il pense que la musique peut être une source de joie infinie pour des personnes autrement malheureuses. Il veut amener son talent sur une plate-forme mondiale pour être entendu par plus de gens, les captivant avec une musique fraîche et unique.