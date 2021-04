Le 9 mars, Piers Morgan était à l’antenne à Good Morning Britain, lançant une colère massive et haineuse contre la duchesse de Sussex. Il avait regardé l’interview d’Oprah et il était rongé par un dépit irrationnel face à une femme noire parlant de ses expériences de racisme aux mains des médias britanniques et de la famille royale. Ce matin-là, la méchante crise de colère de Piers s’est sentie différente, et un panéliste nommé Alex Beresford a patiemment et calmement expliqué à Piers pourquoi Meghan avait parfaitement le droit de raconter son histoire et pourquoi elle avait tout à fait le droit d’interrompre Piers après leur rencontre en 2017. l’ensemble parce qu’il est si fragile et à la peau mince, et depuis lors, des histoires ont paru dans la presse britannique sur la façon dont Piers était «populaire» et comment GMB ne sera pas le même et comment il n’est pas du tout raciste. Pendant ce temps, Alex Beresford avait été confronté à des abus racistes incessants en ligne pour… vous savez, être un homme métis et dire que Meghan avait parfaitement le droit de raconter son histoire.

Alex Beresford a déclaré qu’il était confronté à un «racisme implacable» depuis qu’il avait défendu Meghan Markle dans Good Morning Britain. Le présentateur s’est affronté avec Piers Morgan sur l’émission ITV alors qu’ils discutaient de l’interview de Markle avec Oprah Winfrey, Beresford accusant Morgan de «saccager» la duchesse. La dispute s’est terminée avec Morgan qui a pris d’assaut et il a ensuite quitté la série pour avoir refusé de s’excuser d’avoir dit que Markle avait menti dans l’interview. Beresford s’est maintenant ouvert à la gestion des retombées, déclarant au Telegraph: «Depuis lors, je suis moi-même victime d’un racisme implacable sur les réseaux sociaux. Je ne l’ai pas annoncé mais j’ai été obligé de m’éloigner de Twitter et Facebook moi-même, car cela devenait trop. Je suis une personne forte, mais je ne suis pas en acier. Beresford, 40 ans, a déclaré que «la dure réalité, cependant, est que les médias sociaux ne sont que le reflet d’un problème plus important dans la société». La star de la télévision, née à Bristol d’une mère britannique blanche et d’un père guyanais, a déclaré que grandir métis «était parfois un voyage solitaire» et a déclaré qu’entre lui et ses amis, il avait de nombreux exemples de confrontation au racisme. Il a également raconté comment la race avait autrefois affecté le travail de sa mère dans une entreprise viticole, avec un «changement de traitement», puis un «changement d’emploi» après sa visite à son bureau. Beresford a maintenant déclaré au Telegraph que l’interview de Winfrey «résonnait» avec lui, «d’une expérience similaire autour de l’inquiétude de la nuance de couleur d’un bébé à la dévastation de mettre au repos quelqu’un de très proche de mon cœur il y a à peine trois mois, qui avait ces mêmes pensées suicidaires ». « Tout en semblant être un problème royal, cela me semblait si personnel », a déclaré la star de la télévision, ajoutant que nous devons avoir des conversations sur la race.

[From Yahoo]

Je ne suis pas lié à l’histoire originale de Telegraph pour une raison, car ils continuent de publier des reportages de fan-fiction racistes de Camilla Tominey. Mais vous comprenez l’essentiel de leur exclusivité avec Beresford. C’est comme un serpent raciste mangeant sa propre queue raciste – un homme à moitié guyanais a défendu le droit d’une femme à moitié noire de parler du racisme qu’elle subit, et l’homme est confronté à des abus racistes incessants à la suite de celui-ci. Et tous les abus racistes se produisent parce que Piers Morgan et le reste des médias britanniques ne peuvent pas admettre leurs propres préjugés et préjugés raciaux / racistes. «Comment osez-vous appeler ma fragilité blanche, vous [racist abuse]! » Quoi qu’il en soit, je suis désolé pour Alex et j’espère qu’il aura une carrière pleine et réussie avec des collègues qui ne sont pas racistes. Je doute que cela se produise et c’est incroyablement douloureux à regarder.

(Si vous devez parler de lui, peut-être faites-lui remarquer que ces jeggings sont terribles?! Mais il est super beau.)

Photos gracieuseté d’Avalon Red.