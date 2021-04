Good Morning Britain Weatherman Alex Beresford, qui a fait la une des journaux mondiaux pour avoir appelé Piers Morgan pour ses attaques contre la duchesse de Sussex Meghan Markle, a déclaré qu’il avait été victime d’un racisme intense depuis qu’il l’a fait.

Beresford a écrit un essai pour The Telegraph, dans lequel il a écrit: «J’ai moi-même été forcé de m’éloigner de Twitter et de Facebook parce que cela devenait trop. Je suis une personne forte, mais je ne suis pas en acier.

Alex Beresford, personnalité de «Good Morning Britain», est présenté à la première européenne de «Black Panther» en 2018 à Eventim Apollo à Londres, en Angleterre. (Photo par Tim P. Whitby / Tim P. Whitby / .)

«Ce ne sont que les dernières semaines de ma propre expérience très vécue du racisme en Grande-Bretagne», dit Beresford. Il fait ensuite référence à un rapport publié par la Commission nationale sur les disparités raciales et ethniques, «qui a été créé par Boris Johnson après les manifestations de Black Lives Matter l’été dernier »et« a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de racisme institutionnel en Grande-Bretagne, et que le pays était un «phare pour les autres pays à majorité blanche».

Beresford soutient que le rapport est ce que le gouvernement britannique «veut croire», mais dit qu’il ne rend pas service au pays. «Si nous reconnaissons qu’il y a du racisme en Grande-Bretagne – comme le fait le rapport – alors nous devons reconnaître qu’il trouvera son chemin dans les institutions.

Il dit que le barrage de racisme auquel il a été confronté sur les réseaux sociaux n’est «que le reflet d’un problème plus important dans la société. Ces personnes sont vos collègues, ce sont même des parents à la porte de l’école. »

«Tout le racisme n’est pas filmé. Tout le racisme n’est pas un homme noir allongé par terre avec un genou sur le cou », écrit-il. «Cela prend de nombreuses formes. Entre mes amis et moi, nous avons des dizaines d’exemples de situations où nous avons été confrontés au racisme institutionnel tout au long de notre vie: dans certains de leurs cas, des pertes sur le lieu de travail et des opportunités limitées.

Beresford a raconté que sa mère, qui était blanche et britannique, et son père guyanais avaient essayé de le préparer, lui et ses frères et sœurs, au monde extérieur, où il avait subi des préjugés. «Gérer les nombreuses formes de racisme peut commencer en même temps que d’apprendre à nouer vos lacets», a-t-il écrit.

Son essai est conclu avec Beresford disant qu’il espère que les jeunes, qui se sentent plus à l’aise face aux problèmes de race, lui donneront de l’espoir. Il écrit également que si les médias sociaux ont eu un impact sur la façon dont les gens communiquent, il espère que leur utilisation suscitera des conversations difficiles.

Beresford est un présentateur principal par intérim de Good Morning Britain depuis le départ de Morgan. Les producteurs de l’émission n’ont pas encore nommé de remplaçant permanent.

