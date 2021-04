Alex Beresford révèle pourquoi la ligne de Meghan Markle l’a fortement affecté ⋆ .

Alex a parlé des retombées de l’interview de Meghan à Oprah (Photo: ITV)

Alex Beresford de Good Morning Britain a parlé de la dispute entourant Meghan Markle et Piers Morgan, révélant la raison tragique pour laquelle cela l’avait si lourdement affecté.

Cela vient après que Piers ait exprimé son incrédulité à l’antenne sur plusieurs des affirmations faites par Meghan lors de son interview à la bombe avec Oprah Winfrey, y compris ses révélations choquantes sur leur temps au sein de la famille royale et disant qu’elle avait souffert de pensées suicidaires.

Le météorologue s’est affronté avec l’ancienne co-star Piers avant sa sortie, contestant sa critique de la duchesse à l’antenne et faisant sortir Piers de la pièce en disant: « Vous pouvez me détruire, mon pote, mais pas sur mon propre spectacle. »

Alex a maintenant écrit sur sa réaction dans The Telegraph, affirmant que la perte récente d’un ami de la famille signifiait que l’incident avait vraiment résonné avec les retombées de l’interview de Meghan.

Il a déclaré: « L’interview du mois dernier avec Harry et Meghan a résonné avec moi à tant de niveaux, d’une expérience similaire autour de l’inquiétude de la nuance de couleur d’un bébé à la dévastation de mettre au repos quelqu’un de très proche de mon cœur il y a à peine trois mois, qui avait ces mêmes pensées suicidaires.

« Bien que semblant être un problème royal, cela me semblait si personnel. »

Meghan a fait les révélations dans son entretien avec Oprah (Photo: .)

Alex a parlé de ses propres expériences avec le racisme, affirmant que c’était quelque chose qu’il avait dû affronter depuis son plus jeune âge.

« En plus d’apprendre le tableau des deux temps, j’ai également dû m’apprendre rapidement ce que signifiaient les préjugés. Gérer les nombreuses formes de racisme peut commencer en même temps que d’apprendre à nouer ses lacets.

« Je suis entré dans des institutions en tant que seule personne de couleur et j’ai connu un racisme secret et ouvert à de nombreuses occasions », a ajouté Alex.

Alex a poursuivi avec Piers avant de quitter la série (Picture Rex Features | .

Meghan a également affirmé qu’il y avait des « préoccupations » au sein de la famille royale « quant à la noirceur » de son fils Archie à sa naissance lors de l’interview d’Oprah.

Expliquant pourquoi les commentaires de Meghan ont frappé à la maison, il a parlé d’un incident lorsqu’un ancien collègue lui a demandé une fois s’il était « inquiet » de la nuance de son enfant.

« Pourquoi l’interview de Meghan résonne vraiment avec moi, c’est parce qu’un ancien collègue de travail – pas en dehors de cette émission – m’a demandé si j’étais inquiet de l’ombre de cacao que mon fils allait sortir.

Pendant ce temps, les plaintes concernant les commentaires de Piers sur la santé mentale de Meghan sur Good Morning Britain continuent d’augmenter.

Après avoir battu des records avec 57 121 plaintes, le chien de garde de la télévision avait précédemment confirmé que 466 autres personnes avaient contesté les scènes diffusées les 8 et 9 mars, portant le nombre total à 57 793.

Il a également été révélé que certains téléspectateurs se sont plaints quand Alex a succédé à Piers dans l’émission, assis pour présenter Kate Garraway.

