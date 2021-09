Alex Bregman et les Astros ont volé le “spectacle” d’Ohtani

Par Yirsandy Rodriguez

Cela arrive simplement parce que c’est du baseball.

Même le joueur le plus sensationnel de cette saison de Grandes ligues peut échouer : Les Astros de Houston ils ont abattu la perfection de Shohei ohtani, briser une chaîne de huit victoires consécutives, avant de battre les Angels 10-5 ce vendredi au Minute Maid Park.

Ohtani (9-2) a enregistré une série de huit victoires en 13 départs et 105 jours sans l’ombre d’une défaite., puisqu’il a subi un revers de 3-1 à Oakland le 28 mai.

Chaque partant de la formation de Houston a obtenu au moins un coup sûr sur 16 contre cinq des six lanceurs utilisés par les Angels. Jose Altuve et Alex Bregman sont allés 5 contre 5 contre Ohtani, qui à son tour a réussi à échanger ses deux premiers buts sur balles après avoir accumulé 17 retraits au bâton cette année contre les Astros.

Bregman a frappé les Angels lors d’une soirée presque parfaite avec trois coups sûrs – dont deux sur Ohtani – et quatre points produits pour mener l’offensive des Astros, qui n’atteignaient que 0,257 avec une fiche de 4-6 au cours des 10 derniers. Jeux.

. @ ABREG_1 offre une performance de 3 coups et 4 points RBI. Le joueur du jeu @budweiserusa de ce soir ! #ForTheH pic.twitter.com/N2Pnx8h6i5 – Astros de Houston (@astros) 11 septembre 2021

Altuve a marqué trois points pour la première fois depuis le 22 août, Kyle Tucker a atteint 80 points produits et Carlos Correa a marqué son neuvième match avec au moins trois coups sûrs cette saison.

Le 44e coup de circuit de l’année de Shohei Ohtani a commencé le blitz dans la toute première manche contre le gaucher d’Astros Framber Valdez, qui est entré dans le match avec 12 points mérités accordés lors de ses 14 dernières manches contre les Angels.

Notre lanceur partant vient de le faire pic.twitter.com/OsaUZDzGdv – Los Angeles Angels (@Angels) 11 septembre 2021

Jared Walsh a ajouté une explosion de 411 pieds – son 26e circuit de la saison – pour porter le match à 2-0 en faveur des Angels au début de la deuxième manche. Cependant, les frappeurs talentueux des Astros ont commencé à décoder les offres d’Ohtani, qui a fini par endurer six points mérités en seulement 3 ¹ / ₃ manches.

AIR YORDAN : 28 doubles, 28 HR & 91 points produits ! – Yirsandy Rodríguez (@Yirsandy) 11 septembre 2021

Yordan Álvarez a égalé le score de 2-2 en deuxième manche avec son 28e doublé et son RBI n ° 91 cette saison – il mène l’offensive de Houston – et deux manches plus tard, José Altuve a égalisé le match 4-4 avant que les Astros ne marquent six points en fin de match. le quartier.

Ainsi, Bregman a condamné les anges :

Il n’y a pas de soleil. @ABREG_1 #ForTheH pic.twitter.com/SbpASNh1cU – Astros de Houston (@astros) 11 septembre 2021

Alors que seulement six manches se sont écoulées en attaque, les Astros, qui sont entrés dans le match en tête des majeures pour les coups sûrs (1 281), OBP (.338) et moyenne au bâton (.267), avaient accumulé 16 coups sûrs en 32 fois au bâton contre les Angels. ‘ mauvais tangage (24e place en MLB : 4,70 ERA).

Bien qu’il ait accordé une paire de circuits pour la deuxième fois cette saison – la fois précédente était le 18 juillet contre les White Sox – le gaucher Framber Valdez (10-5) a réussi à remporter sa 10e victoire de l’année. Après les cinq manches de Framber avec six coups sûrs accordés, cinq buts sur balles et six retraits au bâton parmi ses 97 lancers, l’enclos des Astros a clôturé quatre manches presque parfaites. Paul Maton (1 IP), Brooks Raley (2 IP) et Ryne Stanek (1 IP) ont fait équipe pour éliminer les 14 derniers frappeurs des Angels avec seulement deux coups sûrs.

Ce samedi, le droitier Luis Garcia (10-6, 3,29) prendra le monticule pour que les Astros restent en lice pour le prix de la recrue de l’année et contribuent à l’équipe. Le gaucher José Suarez (6-7, 3,74), qui effectuera son 11e départ cette saison, a été annoncé comme pitcher pour les Angels.

ASTROS VS. ANGES (2021) :

Total : …………………………………………… ..9-4

Au parc Minute Maid : …………………… 6-2

Au stade Angel : ……………………… ..3-2

ASTROS VS. ANGES (TOUS LES TEMPS) :

Total : …………………………………………… 95-67

A domicile : ……………………………………… ..50-30

En tant que visiteurs : ………………………… .45-37

STATS DES ANGES :

BATTERIE

2B :

Walsh (28 ans, Valdez)

3B :

Adell (2, Valdez)

HEURE:

Walsh (26, 2e manche sur Valdez 0 sur, 1 retrait); Ohtani (44, 1ère manche sur Valdez 0 sur, 1 Out)

RBI :

Suzuki (14), Walsh (81), Ohtani (94), Marsh (14)

Équipe RISP :

1-7 (Suzuki 1-2, Gosselin 0-1, Lagares 0-1, Fletcher 0-1, Marsh 0-1, Adell 0-1)

LOB de l’équipe :

9

TERRAIN

ET:

Suzuki (10, interférence du receveur)

DP :

2 (Fletcher-Mayfield-Walsh, Mayfield-Fletcher-Walsh)

PITCHING

WP :

Ohtani

RAP :

Altuve (par Petricka) ; Diaz (par Ohtani)

Coups sur le premier lancer / Frappeurs affrontés :

Petricka 1/6 ; Herget 3/5 ; Ohtani le 19/9 ; Wantz 5/7; Ortega 2/4 ; Tyler 0/3

Frappes appelées – Frappes balancées – Fautes de balles – Frappes en jeu :

Petricka-3-1-7-3; Herget-4-3-5-2; Ohtani-10-3-22-17 ; Wantz-2-0-5-5; Ortega-1-0-2-4; Tyler-0-0-6-3

Sol Balles-Fly Balls :

Pétricka 1-1 ; Herget 0-1; Ohtani 4-4 ; Wantz 0-2; Ortega 1-1; Tyler 0-3

Scores du jeu :

Ohtani 19

STATISTIQUES ASTROS :

BATTERIE

2B :

Altuve (25, Ohtani) ; Bregman (17 ans, Wantz) ; Alvarez (28 ans, Ohtani)

RBI :

Altuve (72), Correa (75), Díaz 2 (41), Bregman 4 (45), Tucker (80), Alvarez (91)

RBI 2Sortie :

Correa, Diaz (2), Bregman (3), Tucker, Alvarez

SF :

Bregman

GIDP :

Diaz ; Bregman

Équipe RISP :

6-17 (Brantley 0-2, Maldonado 0-1, Altuve 1-1, Correa 2-4, Diaz 1-2, Bregman 2-3, Tucker 0-1, Alvarez 0-1, McCormick 0-2)

LOB de l’équipe :

dix

TERRAIN

ET:

Sangle (9, lancer); Bregman (8, champ); Alvarez (1, lancer) ; McCormick (1, champ)

DP :

1 (Correa-Altuve)

PITCHING

IBB :

Ohtani (par Valdez).

Coups sur le premier lancer / Frappeurs affrontés :

Raley 5/6; Stanek 3/4 ; Bully 4/4 ; Valdez 15/27

Frappes appelées – Frappes balancées – Fautes de balles – Frappes en jeu :

Raley-7-1-1-4; Stanek-5-1-6-2; Maton-4-1-1-4; Valdez-18-13-11-16

Sol Balles-Fly Balls :

Raley 3-1; Stanek 0-1; Maton 1-2; Valdez 6-4

Scores du jeu :

F Valdez 38

(Photo : Alex Bregman / .)