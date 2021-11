Alex Cameron partage la vidéo de la nouvelle chanson « Sara Jo »: regardez

Mec, j’étais un idiot avant. Je suis toujours un idiot, mais je l’étais aussi. C’est le modèle d’une blague de Mitch Hedberg. Le sentiment gravite constamment autour de moi. Jugement rétrospectif. Des identités évolutives qui changent autant qu’elles restent les mêmes. Je peux même détester les pensées que j’ai eues et les décisions que j’ai prises dans le passé. Grincez-vous à l’ancien moi. Ignorant comment je verrai cette version éclairée de moi-même avec le recul. Parce que, mec, j’étais un idiot avant. Heureusement que je me suis amélioré depuis. J’ai mis le travail. J’ai écouté. J’ai appris. Je suis malléable comme ça. Bon pour moi. Ces horribles pensées ne sont plus les miennes. Très probablement, ils ne l’ont jamais été. Très probablement, ils ont été appris et tâtonnés dans une forme que je pourrais exprimer comme un héritage génétique d’une idée stupide – transmise d’un idiot à l’autre. À mon meilleur, je peux convertir ma stupidité en sagesse. Au pire je le déteste, et c’est inutile, ma mémoire courte signifie que je ne peux même pas localiser son origine. Tout ce que je sais, c’est que je déteste la baise idiote qui m’en a convaincu. Et donc si je peux détester les choses que je faisais, les idées que j’avais l’habitude de répandre avec confiance qui auraient dû être murmurées à regret, alors il est logique que je puisse détester les autres pour les choses qu’ils font, et surtout pour les idées qu’ils pourraient avoir ou ont répété. Totems chéris de la contemplation muette. Le flambeau inextinguible des mauvaises idées qui scintillera à jamais au fur et à mesure qu’il sera échangé entre de fiers hôtes humains. Quoi de pire qu’un idiot ? Quelqu’un qui pense qu’il était un idiot, mais qui ne le sont plus. Dans un moment clair, je le vois en moi. Je dirai des choses comme « Je ne peux pas croire que les gens pensent que c’est vrai. » Ou « ces foutus idiots ». Vous pouvez me regarder le faire. Regardez-moi prendre mes distances par rapport aux idées et aux actions qui, selon moi, ne correspondent pas. J’avais peut-être l’habitude de penser qu’une chose était vraie, juste ou juste, mais c’était l’idée de quelqu’un d’autre. C’était la rêverie d’un idiot. J’ai été victime d’un charme stupide. Et l’auteur est à blâmer. Si seulement je pouvais me rappeler qui était cet idiot. Et donc nous avons « Sara Jo »—une recherche de la personne responsable de toutes les mauvaises idées. Parce que c’est sûr que ce n’est pas moi.

