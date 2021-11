Alex Caruso a imité le record de Michael Jordan lui-même

Ancien laker et maintenant joueur des Chicago Bulls, Alex Caruso, non seulement il porte la même flanelle que Michael Jordan, mais conserve également un dossier défensif de la sienne dans le NBA.

Caruso fait de plus en plus regretter à son ancienne équipe de l’avoir laissé partir. Maintenant, Michael Jordan doit voir comment Caruso égale un record et joue dans son ancienne franchise en NBA.

Alex Caruso a passé une soirée brillante avec 16 points et 8 interceptions, joignant son nom à celui de Michael Jordan, Scottie Pippen et Randy Brown en tant que seuls joueurs de l’histoire des Chicago Bulls avec un match de 16 points ou plus et 8 interceptions.

La défense de cet individu est primordiale dans le succès que les Bulls ont connu jusqu’à présent lors de la saison 2021 en NBA, ils ne s’étaient pas vus avec une aussi bonne projection depuis l’époque de Derrick Rose avec Joakim Noah.

La spécialité de Caruso n’est pas seulement la défense complète qu’il peut fournir sur le terrain, mais les défenseurs ont tendance à négliger leurs compétences et cela les fait payer. à la fin de la journée, quelques points avec une si bonne défense valent beaucoup.

En 23 minutes, Alex Caruso a changé la donne. Il est devenu le quatrième joueur des Bulls à enregistrer 16 points et 6 interceptions sur le banc, rejoignant : ◻️ Randy Brown

◻️ Scottie Pippen

◻️ Michael Jordan @ DarnellMayberry sur les Bulls renaissants : https://t.co/0HGeizvxta pic.twitter.com/6ciEuyLu5F – L’Athletic NBA (@TheAthleticNBA) 11 novembre 2021