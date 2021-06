Alex Caruso, arrêté pour possession de marijuana

Alex Caruso a été arrêté pour possession de marijuana. C’est arrivé au Texas mardi de cette semaine, lorsque le joueur des Lakers de Los Angeles de la NBA il a été arrêté par la police du Texas. Comme l’ont révélé différents médias américains, parmi lesquels Rapport du blanchisseur, les dossiers de la prison du comté de Brazos ont enregistré l’admission de Caruso à la prison, qu’il a quittée le même mardi. Selon les dernières informations, le joueur de Los Angeles a été arrêté alors qu’il s’apprêtait à embarquer sur un vol à l’aéroport de McKinsey..

La journaliste Ramona Sherburne a eu accès au lieutenant Bobby Richardson, du département de police du Texas, et c’est l’agent qui a révélé où Caruso était détenu. En essayant de prendre l’avion, la Transportation and Security Administration a fouillé ses sacs, où ils ont trouvé un broyeur d’herbes contenant de la marijuana.

Caruso est l’un des joueurs les plus appréciés des Lakers de Los Angeles. Son amitié avec LeBron James et sa personnalité lui ont permis de gagner la sympathie des fans et il apparaît toujours comme l’un des favoris du public. À présent, coupe portée par un problème très différent et qui a été très présent en NBA, avec de nombreux acteurs s’exprimant en faveur de la légalisation de la marijuana. En ce moment, Caruso est le protagoniste des réseaux sociaux. Et pour quelque chose de différent de ce qui est habituel chez lui. Des choses qui arrivent.