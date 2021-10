Alex Caruso attaque fort contre LeBron James et les Lakers

Le joueur des Chicago Bulls, Alex Caruso Il s’en prend à son ancien partenaire James Lebron et l’équipe de Laquiers des anges dans la NBA.

Alex Caruso il est prêt à déployer ses ailes. L’ancien gardien des Los Angeles Lakers s’est rendu à Windy City. L’échange avec les Chicago Bulls jouera probablement un rôle encore plus important pour le vétéran de cinq ans.

Il est fort possible qu’on vous demande de Caruso créer plus d’occasions de marquer et de jouer avec le ballon plus que jamais avec le Lakers. Il s’est avéré être un marqueur capable sur des séquences de séquences, mais il est clair qu’il n’est toujours pas habitué à être ce type de joueur.

Tout en travaillant sur certains ensembles offensifs, Alex Caruso Il en a profité pour faire une fouille ludique sur son ancienne équipe.

Via Rob Schaefer de NBC Sports Chicago :

Les Bulls ont fait quelques exercices de transfert de dribble lors de l’entraînement aujourd’hui, et Alex Caruso a déclaré qu’un entraîneur adjoint l’avait pris à part pour le féliciter de sa capacité à se battre à travers les écrans.

“J’ai dit pendant trois ans que c’était tout ce que j’avais le droit de faire.”

Bulls Media Day est une fin 🎬 pic.twitter.com/Xg1GWXic8L – Chicago Bulls (@chicagobulls) 27 septembre 2021

L’offensive du Lakers Il s’est concentré sur James Lebron, Et pour une bonne raison. Mais cela signifiait une responsabilité beaucoup moins offensive pour Caruso. On vous demandera de faire bien plus que de configurer des écrans pour les Bulls, c’est sûr.

L’atmosphère autour du camp des Chicago Bulls a été remplie d’excitation et d’anticipation. Avec l’arrivée de l’All-Star DeMar DeRozan et une poignée d’ajouts de vétérans, l’équipe semble prête à être un concurrent de cheval noir dans la Conférence de l’Est, avec Alex Caruso servant de colle qui les maintient ensemble.