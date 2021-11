Alex Caruso devient brutalement honnête à propos de Lakers Split (vidéo)

Alex Caruso était l’un des membres les plus appréciés de l’équipe du championnat des Lakers de Los Angeles 2019-2020.

En tant que tel, cela a été un choc pour beaucoup lorsqu’il a finalement signé avec les Chicago Bulls cette intersaison. Dans la foulée, divers récits de ce qui a conduit au divorce ont émergé.

Certains ont suggéré que Caruso était en faute, tandis que d’autres ont blâmé LA.

Cette semaine, Caruso a finalement révélé ce qui s’était réellement passé entre lui et les Lakers.

«Alors en entrant dans (l’agence libre), je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre, et je n’ai vraiment pas entendu grand-chose d’aucune équipe – y compris les Lakers – jusqu’à 18 heures, puis ils ont appelé, et les Lakers ont fait leur offre », a déclaré Caruso.

« Ce n’était pas une offre que j’allais accepter parce que j’allais pouvoir obtenir beaucoup plus d’argent d’une autre équipe. Il y a eu des discussions avec un tas de personnes différentes sur le niveau intermédiaire, qui, je pense, était de quatre (ans), 40 millions de dollars. Nous n’avons jamais eu personne à ce nombre réel, mais il y avait quelques équipes qui se sont rapprochées. Et puis mon agent m’a envoyé un texto et m’a dit : « Hé, Chicago est intéressé à vous signer. » Je ne savais pas que financièrement ça allait pouvoir marcher. Je pensais qu’une fois que Zo (Lonzo Ball) avait signé avec Chicago, je me disais : ‘OK, donc Chicago n’est pas sur la liste.' »

À ce stade, les Bulls ont choisi de mettre toute la pression du tribunal sur Caruso.

« J’ai eu des conversations téléphoniques avec (le directeur général des Bulls Artūras Karnišovas) et avec (l’entraîneur-chef Billy Donovan), et la façon dont ils parlaient simplement de la façon dont ils voulaient jouer et de la façon dont ils me voyaient en tant que joueur, j’ai pensé qu’ils avaient frappé le clou sur la tête », a-t-il poursuivi. « Je pensais à tout ce qu’ils disaient, je me disais: » Je pense que c’est exact, je pense que c’est ce que j’apporte à la table, je pense que c’est comme ça que je peux aider l’équipe à gagner, je pense que c’est la direction que cette équipe veut aller. » Je pensais qu’il y avait un besoin pour les trucs que j’avais.

« Essentiellement, nous avons eu cette offre, sommes retournés à LA, avons demandé s’ils pouvaient faire la même chose, ils ont dit : ‘Non’. Demandé quelque chose d’autre qui était un peu moins, ils ont dit, ‘Non.’ Alors j’ai dit : ‘OK, si c’est le cas, je suis prêt à aller à Chicago et commencer le prochain chapitre.’ C’était génial. Je pense que cela a été une excellente décision pour moi.

C’est ainsi que Caruso a conclu un contrat de 37 millions de dollars sur quatre ans avec Chicago au cours de la dernière intersaison.

Sur la base de l’apparence des Lakers jusqu’à présent sans Caruso cette année, il est prudent de dire qu’ils auraient été sages de travailler plus dur pour le ramener.

