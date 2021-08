Alex Caruso devient brutalement honnête à propos de son départ de LeBron et des Lakers

in

Alex Caruso a signé un contrat de 37 millions de dollars sur quatre ans avec les Chicago Bulls en agence libre il y a quelques semaines. Entre ce gros problème et sa sensation virale, la nouvelle petite amie du modèle Instagram – cela a été un mois d’août fort pour l’ancienne vedette du Texas A&M.

En choisissant de changer d’équipe, Caruso a mis fin à une course extrêmement mémorable avec les Lakers de Los Angeles qui l’a vu remporter un titre et devenir un grand favori des fans.

Au-delà de cela, le départ de Caruso signifie que son partenariat avec LeBron James a pris fin.

Beaucoup ne s’en rendent pas compte, mais Caruso et James avaient une chimie incroyable sur le terrain ensemble. À un moment donné, leur note nette de + 20,8 était la meilleure de tous les combos à deux de la ligue.

Alors, que pense Caruso de quitter les Lakers et James ?

Selon Rob Schaefer de NBCS Chicago, « Caruso a déclaré qu’il ne tiendrait jamais l’expérience de jouer avec LeBron James pour acquise. Et qu’il lui manquera de lui lancer des lobs.

Le joueur de 27 ans a également indiqué qu’il espérait établir une relation similaire avec son nouveau coéquipier vedette.

“J’espère que moi et Zach (LaVine) serons sur la même longueur d’onde”, a déclaré Caruso.

Une chose qui rendra la transition plus fluide est l’altruisme d’un joueur Caruso. Il a récemment évoqué cela dans une conversation avec Darnell Mayberry de ..

“C’est juste le genre de joueur que je suis, je me sacrifie pour l’équipe”, a déclaré Caruso. «Il y a des gars qui obtiennent un tas de tirs. Si je voulais faire une moyenne à deux chiffres, je le pourrais. Je pourrais prendre une poignée de coups par match, et les pourcentages chuteraient probablement un peu – ne gagneraient probablement pas autant de matchs. Mais pour moi, il s’agit toujours de gagner.

Aïe. https://t.co/r0HoFoJE9h – Jeu 7 (@game7__) 10 août 2021

«C’est juste ma mentalité, et cela a toujours fonctionné pour moi, alors je suis resté avec. Verser dans d’autres personnes et verser dans l’équipe récolte généralement des récompenses pour les équipes et vous-même individuellement.

Caruso est largement considéré comme le meilleur coéquipier de la ligue, comme en témoigne son cadeau d’adieu spécial pour Marc Gasol avant de quitter les Lakers. Donc, si quelqu’un peut faire la transition en douceur vers une nouvelle situation, ce sera certainement lui.

