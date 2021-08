Alex Caruso quitte les Lakers pour jouer aux côtés de Lonzo Ball dans les Chicago Bulls !

Chicago Bulls était l’une des équipes les plus actives dans les premières heures de l’agence libre 2021. D’abord avec l’accord de signer Lonzo Ball en échange de 85 kilos et plus tard avec l’embauche d’un symbole des Lakers de Los Angeles de ces dernières années comme Alex Caruso, qui signe pour quatre saisons et 37 millions de dollars.

Un étranger qui est venu aux Lakers en se basant sur l’effort et le sacrifice. À chaque match, il a tout laissé et plus pour le Violet et l’Or, c’est pourquoi il a gagné le cœur de tous les fans.

Il va beaucoup nous manquer, car ils font partie de ces joueurs irremplaçables. Merci @ACFresh21 et beaucoup de succès .—- pic.twitter.com/iSW2nVyjEk – Los Lakers Arg (@LosLakersArg) 3 août 2021