Alex Caruso règne dans la boue

Sans leur armement principal, réduit à presque un combat de bâton et de pierre, les Hornets et les Lakers ont joué un match dans lequel ils ont gagné, comme il semblait évident que cela allait se produire, celui qui avait commis le moins d’erreurs. Les Lakers ont volé (93-101) la victoire en Caroline, dans un duel où toute ressemblance avec ce qui aurait pu être était moins qu’une simple coïncidence. Dans les locaux, dévastés par les pertes dans ce qui était une saison magnifique (27-26 encore), aux pertes connues de Gordon Hayward, LaMelo Ball et Malik Monk se sont ajoutées celles de PJ Washington et Terry Rozier. Une épave absolue. Dans les Lakers, les absences bien connues de LeBron James et Anthony Davis hJe dois ajouter (il faut toujours ajouter) ceux de, cette fois, Markieff Morris et Marc Gasol.

Dans un état précaire, lLes Lakers ont une fois de plus arraché la victoire aux mains de l’incertitude dès qu’ils ont entrevu une opportunité. C’est ce qu’ils font ces dernières semaines. Quand ce n’est pas (comme la veille, à Madison), ce n’est pas le cas. Mais quand il y a une option, ils font tout leur possible. Dès qu’ils trouvent un répit, généralement dû aux pertes (Nets, Raptors, Hornets …) du rival. Mais ce fut un match consécutif, également avec de nombreux problèmes (André Drummond et Kyle Kuzma étaient dubitatifs jusqu’à la dernière minute), et au terme d’une tournée de sept matchs consécutifs.. Une étape très difficile qui s’est soldée par un magnifique 4-3. Toujours sans Davis ou LeBron et avec des absences rythmées par Marc, Markieff, Kuzma, McKinnie, Matthews, Drummond … Dans cette situation, et en attendant la cavalerie, toute victoire qui entre dans le sac vaut de l’or. Et le fait est que, comme les petites fourmis, les Lakers ont été 6-7 jusqu’à présent depuis que LeBron a rejoint Davis à l’infirmerie. Beaucoup mieux que prévu pour atteindre un 34-21 qui les maintient cinquième dans l’Ouest et avec quatre matchs d’avance sur le septième, le premier à jouer. Quelque chose d’important car le retour de Davis semble imminent, celui de LeBron approche et le calendrier ne donne pas de trêve: il y a un double duel avec le Jazz et un double avec les Mavs (avec des implications évidentes dans la question de la septième place), le tout après avoir reçu demain aux Celtics, dans le grand classique de la Ligue et dans ce qui sera le premier match à domicile après cette longue tournée. Et le premier de la saison avec (une petite partie au moins) le public du champion dans les tribunes.

Ce n’est certainement pas un hasard si dans un jeu avec autant de talent différentiel en soins infirmiers, le facteur clé était Alex Caruso. D’abord héros contre-culturel et source de mèmes sur les réseaux sociaux, il a longtemps été un acteur important de ces Lakers. Un de ceux qui ils totalisent beaucoup plus que ce que dit boxscore, qui est l’un des meilleurs défenseurs de la NBA à sa place et qu’il fait partie de la Garde prétorienne qui protège LeBron et Davis. Rappelez-vous simplement que Vogel l’a lancé dans les cinq premiers du match 6 de la dernière finale, lorsque les Lakers ont mis fin à la dernière rébellion de Heat et ont pris le ring à Disney World.

Caruso a terminé avec un +21 sur la piste. Et il a marqué deux triples essentiels dans le dernier quart-temps, le dernier à la dernière minute, lorsque la possession s’est épuisée et de mettre un 91-95 rassurant à 45 secondes de la fin. Les Hornets venaient de lancer une attaque pour prendre de l’avance après avoir transformé un 80-89 en 88-89. Avant cette finale dans laquelle il a également marqué deux lancers francs avec une main ferme, Caruso a mené les charges défensives de les Lakers, une équipe dont l’arrière-garde continue de performer à un niveau étonnant malgré les pertes. La base texane se multipliant sur le court, les Angelenos ont gagné la partie en repoussant, leur seule recette jusqu’à ce que des temps meilleurs arrivent et, en tout cas, leur grande marque. Avant la pause, ils ont converti un dangereux 48-39 en 52-50 et le troisième quart s’est terminé par un 2-12 décisif en cinq minutes (de 64-64 à 66-76). Dans ce troisième quart-temps (16-24) ils n’ont pas accumulé une seule défaite, leur gros fardeau lors des derniers matchs (absences en marge).

Kuzma (24 points, 20 dans les trois premiers quarts) et Dennis Schröder (19, 8 dans le dernier) ont mis les points Un jour où ni Caldwell-Pope ni Horton-Tucker ni Harrell, ni le nouveau venu McLemore ni Andre Drummond, qui ont contribué à la défense mais n’ont ajouté que 4 points (avec 12 rebonds et 3 interceptions), n’ont pas brillé en attaque. Le fait est que les Lakers continuent de gagner des matchs, sans excuses lorsque l’occasion est propice; un butin juteux pour ce qui peut arriver.

Les Hornets, quant à eux, se battent pour ne pas tomber beaucoup à l’Est après avoir été, avant le fléau des pertes, l’une des équipes les plus amusantes de la Ligue. Le coup de grâce a été le 4/19 en triples qui s’est combiné entre Graham (19 points, 6 passes) et Bridges (13 et 7 rebonds), les leaders du reste debout dans l’équipe de James Borrego.