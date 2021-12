Alex Caruso regrette et plus d’informations sur les Lakers

Les Lakers de l’Athletic ont battu le journaliste Jovan Buha se joint à Wos pour expliquer pourquoi les Lakers devraient regretter d’avoir laissé Alex Caruso marcher au cours de l’intersaison passée et comment le commerce de Russell Westbrook a aggravé la défense des Lakers, anciennement leader de la ligue. Wos présente également certaines des meilleures et des pires tenues de la semaine de Bradley Beal, Joshua Christopher et Kevin Love dans Cop or Drop, et partage ses réflexions sur la nouvelle Nike Zoom GT Jump.

