Alex Caruso voit les Chicago Bulls avec des options pour gagner une bague

Il est l’un des joueurs les plus charismatiques de la NBA et un remplaçant accompli partout où il va. Alex Caruso a atteint un statut de ligue supérieur grâce à son ascension fulgurante de la G-League à l’élite, et après avoir remporté un ring avec les Lakers, il a cherché une nouvelle aventure passionnante dans Chicago Bulls, une équipe dans laquelle il joue un rôle précieux en tant que remplaçant de Lonzo Ball, même s’il partage parfois le terrain avec lui. Sa facilité de tir de l’extérieur et sa fluidité dans la direction le font jouer en moyenne près de 30 minutes par match, dans lesquelles il apporte beaucoup d’énergie défensive et se complète à merveille avec la pléthore de stars présentes dans l’équipe, tout comme le soutient sur Hoopshype.

« Lonzo et moi sommes très similaires en défense, nous avons de l’instinct et nous pouvons rebondir avec la récurrence. Nous lisons bien le jeu et nous savons créer des situations avantageuses pour nos coéquipiers. Je sais que je dois rivaliser au maximum à chaque jeu et J’ai beaucoup étudié tous les adversaires. Pour pouvoir anticiper et voler des balles fréquemment. Ce que je pense pouvoir et devoir progresser la prochaine fois, c’est dans le pourcentage de coups. J’ai beaucoup confiance en mon tir et je pense que je vais m’améliorer mes pourcentages. Cependant, mon point fort, ce sont les intangibles dus à l’énergie et à l’envie que je mets sur le court. J’essaie toujours de jouer fort, même quand je ne me sens pas bien », explique Caruso.

Caruso considère que Vucevic va bientôt monter le niveau

Interrogé sur le potentiel qu’il a Chicago Bulls En tant qu’équipe et le bon début de saison qu’ils ont connu, la force des propos d’Alex Caruso et son optimisme débordant surprennent. « Les joueurs que nous avons sont impressionnants, je pense que les gens n’apprécient pas assez le niveau de jeu de DeRozan et Lavine, mais ils n’ont pas réalisé que jusqu’à présent notre troisième All Star n’a pas atteint son meilleur niveau. collectif, je crois que le haut niveau de DeMar et Zach se poursuivra et servira à ouvrir des espaces dont d’autres peuvent bénéficier », a déclaré la base cohérente.