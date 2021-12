Alex Chilton : La grande star originale de la musique indépendante

La première fois que de nombreuses personnes ont entendu le nom d’Alex Chilton, c’était grâce à une chanson de remplacements de 1987, intitulée « Alex Chilton ». La chanson était chaleureuse et fièrement fanboyish, imaginant Chilton comme une star que «des enfants par millions» faisaient la queue pour voir à un moment où l’homme lui-même en dessinait des centaines au mieux. Chaque fois qu’on l’interrogeait à ce sujet, l’ancien Grande étoile icône répondrait avec un haussement d’épaules audible: « Oui, j’ai aimé la chanson. C’était l’un de leurs bons.

Si l’indifférence envers la célébrité fait de vous un artiste plus pur, alors Chilton était à peu près le plus pur qui soit. Il refusait d’être gentil quand il n’en avait pas envie et ne jouait aucune musique qu’il n’aimait pas entendre. Cela l’a conduit à avoir l’une des carrières les moins prévisibles de toute la musique pop. Il y a à peine une fausse note dans son catalogue, même s’il faut un esprit ouvert pour tout embrasser.

Un adolescent anticonformiste

L’attitude de Chilton à propos de la célébrité provient peut-être de son premier contact avec celle-ci. Plus qu’un simple groupe à succès, The Box Tops est devenu le modèle d’une multitude de groupes de soul aux yeux bleus qui ont surgi dans le Memphis zone, et leur percée de 1967, « The Letter », reste un record parfait (tout le 1:57 de celui-ci). C’est en partie dû au chant graveleux de Chilton ; il n’avait que 16 ans et faisait de son mieux pour paraître plus vieux.

La contrariété légendaire de Chilton était déjà en place. Regardez le groupe qui l’interprète dans l’émission télévisée Upbeat basée à Cleveland, en 1967, où Chilton à l’air revêche n’est clairement pas dans la synchronisation labiale et commence à articuler des trucs qui n’ont rien à voir avec le disque.

Le groupe a eu un deuxième succès, « Cry Like A Baby », mais leurs non-hits sont parfois encore meilleurs. UNE chanson psychédélique l’éloge de la prostitution ? Sûr. « Sweet Cream Ladies, Forward March » n’était pas sur le point de figurer en tête des charts, mais il a gagné une place sur toutes les compilations Box Tops des derniers jours. Idem le plus sain « I Met Her In Church » : un morceau de rock jubilatoire gospel.

Une grande star

C’était, bien sûr, le prochain groupe de Chilton qui a cimenté son héritage, même si presque personne ne l’a reconnu à l’époque. Formé en 1971, Big Star est aujourd’hui le nom le plus sacré de la power-pop, l’un des quelques pionniers (Todd Rundgren, Dwight Twilley, Badfinger, Framboises) dont dérive tout le power-pop. Leurs deux premiers albums, #1 Enregistrement et Radio-ville, ont récemment été réédités en vinyle aux États-Unis et restent incontournables pour tout le monde de REM à EMBRASSER.

Pourtant, Big Star était bien plus que des mélodies envolées et une romance juvénile. Au cours de trois albums – chacun plus sombre que le précédent – ils sont passés du chant pop insouciant au rock rugueux des roadhouses, à la catharsis ardente et à fond. Et grâce à Chilton et au premier co-scénariste Chris Bell, il y a eu un peu de ressac même dans leurs plus Beatles-comme des pistes. Combien de pop stars chantaient à propos de voir un psychiatre ? Et dans la première ligne d’une chanson d’amour, rien de moins ? « Je n’ai pas besoin de parler à mon médecin, je n’ai pas besoin de parler à mon psy », chante Chilton dans « When My Baby’s Beside Me ».

Tendances anti-pop

Cela nous amène à la prochaine étape de la carrière de Chilton. Celle que l’on pourrait appeler la « période vraiment gâchée ». Vivant désormais à New York et sous diverses influences, Chilton s’est éloigné le plus possible de la pop mélodique. Son album de cette époque, Like Flies On Sherbert, était tout blues et country, et délibérément joué avec un minimum de cohérence ; le « sherbert » dans le titre était un meilleur substitut pour le mot qu’il voulait utiliser. Pourtant, Chilton a réussi un single parfaitement mélodieux (et très drôle) à cette époque, « Bangkok ». Produit par le jeune fan Chris Stamey, plus tard de The dB, « Bangkok » est devenu un incontournable des sets live de Chilton.

Un autre artefact de cette époque s’est récemment glissé dans une collection de 2019 intitulée The Death Of Rock, une collaboration réticente entre Chilton et Peter Holsapple (également de The dB) qui comprend des enregistrements déterrés d’une session de 1978 au Sam Phillips Recording Service à Memphis. The Death Of Rock est essentiellement une bataille royale entre les tendances pop et anti-pop. L’un de ces deux gars se soucie profondément de l’héritage de Chilton avec Big Star, et ce n’est certainement pas Chilton.

En avance sur son temps

Il s’est avéré que Chilton était une fois de plus en avance sur son temps. Son travail chaotique de cette époque a anticipé le mouvement psychobilly, qu’il a lancé en rejoignant Panther Burns de Tav Falco et en produisant un jeune groupe appelé The Cramps. Il a également supervisé une session de remplacements qui n’a pas fonctionné, mais le groupe l’aimait toujours assez pour écrire la chanson par la suite.

Flash-forward quelques années, et Chilton passe à La Nouvelle Orléans, où il nettoie et fait la vaisselle. Quand il recommence à jouer de la musique, c’est avec une section rythmique locale composée du bassiste Rene Coman et du batteur Doug Garrison, qui est devenu l’épine dorsale de The Iguanas et a aidé Chilton à réaliser une toute nouvelle orientation musicale.

Désormais rockeur roots de première division, Chilton était susceptible de répondre à toutes les demandes criées de chansons de Big Star avec des chansons de Slim Harpo, Willie Tee ou quelle que soit sa passion du moment. À l’époque, peu de choses étaient plus amusantes que de le regarder faire la sérénade dans une maison d’obsédés de Big Star avec son interprétation exagérée du succès de l’Eurovision « Volaré ».

Les années NOLA

Une fois de plus, Chilton a refusé de devenir trop respectable. En 1987, il a sorti le single « No Sex », une référence sombre à la paranoïa du SIDA, et en 1999 il a fait un album de reprises R&B vintage – le tout joué avec amour et magnifiquement chanté – et lui a donné un titre qui est NSFW mais a été renommé Set pour sa sortie aux États-Unis.

Si vous voyiez Chilton un bon soir, il vous emmènerait au paradis des roadhouses, tirant de superbes chansons de partout (y compris son propre catalogue) et les clouant tous. À la Nouvelle-Orléans, il était également connu pour monter sur scène lorsque les légendes du R&B étaient en ville. Il a déjà joué de la guitare impeccable avec Brenton Wood du célèbre « Gimme Little Sign », en gardant le dos tourné pour ne pas éclipser un artiste qu’il respectait. Une autre sortie posthume, Electricity By Candelight, surprend Chilton lors d’un spectacle magique à Hoboken où le courant est tombé en panne et il a joué de l’acoustique, d’humeur à traîner avec les fans et à chanter de tout son cœur.

Des retrouvailles douces-amères

Les deux choses que personne ne s’attendait à ce que Chilton fasse était de réunir à la fois The Box Tops et Big Star. Alors, bien sûr, il a fait les deux. The Box Tops a donné quelques spectacles occasionnels et a fait un nouvel album, Tear Off !, en 1998. En 1993, Chilton a redémarré Big Star avec l’ancien membre du groupe Jody Stephens, ainsi que Jon Auer et Ken Stringfellow de The Posies, pour jouer un spectacle qui transformé en 17 ans de concerts on-off.

En fait, ils devaient comparaître à South By Southwest en 2010, avant que la mort soudaine de Chilton ne jette un frein majeur à l’événement de cette année-là. Puis, en 2005, Big Star a également sorti un nouvel album, In Space, une sortie qui divise les fans. Les albums de retour de Big Star et de Box Tops se ressemblent plus que les incarnations originales, et pourtant les deux groupes ont l’air de passer un sacré moment. Et cela, comme Chilton le soutiendrait certainement, est la meilleure raison de faire quoi que ce soit.

