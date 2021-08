Alex Collado de Barcelone recherché en prêt par Braga – rapport

in

Alex Collado est recherché par l’équipe portugaise de Braga qui a proposé de prêter le milieu de terrain de Barcelone pour la prochaine saison 2021-22.

Selon Mundo Deportivo, Braga est un peu pressé et espère une réponse du joueur de 22 ans dans les prochains jours.

Collado préférerait un transfert dans un club évoluant en Ligue des champions mais pourrait être tenté par Braga qui a terminé troisième la saison dernière et jouera en Ligue Europa.

Le Barça et Braga ont fait quelques affaires au cours des dernières saisons. Abel Ruiz a quitté le Camp Nou pour l’équipe portugaise, tandis que les Catalans ont signé Francisco Trincao de Braga.

Collado fait partie de la configuration de l’équipe première pour le moment, mais il semble qu’il aura vraiment du mal pendant quelques minutes s’il reste. Ronald Koeman a admis après la victoire de la première journée contre la Real Sociedad qu’il préférait Yusuf Demir à Collado pour le moment.

Le milieu de terrain avait semblé prêt à déménager au club champion de Belgique, le Club de Bruges plus tôt cet été, et a quitté le camp d’entraînement de pré-saison en Allemagne pour des pourparlers, mais une proposition de transfert a par la suite échoué.

Collado avait déjà fait savoir plus tôt cet été qu’il ne reviendrait pas au Barça B et qu’il ferait tout son possible pour jouer pour la première équipe cette saison.

«Je vais travailler au maximum pour avoir des minutes dans l’équipe première. Je ne retournerai pas au Barça B”, a-t-il déclaré. “L’intention est de continuer à travailler et de rester au Barça. Rien n’est à exclure, mais l’intention est d’être dans l’équipe première.

Cependant, le jeune doit maintenant décider s’il veut rester au Camp Nou et potentiellement passer la majeure partie de la saison sur le banc, ou tenter sa chance en prêt où il pourra, espérons-le, profiter du football régulier.