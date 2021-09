Alex Consani, le mannequin trans qui reprend TikTok

Parfois, je suis vraiment déprimé par toutes les façons dont TikTok aplatit la culture, comment il bombarde ses utilisateurs avec une tendance ou une sous-culture complètement aléatoire qui devient un sujet de discussion à l’échelle nationale pendant environ trois jours et n’a plus jamais d’importance.

C’est déprimant pour moi parce que la joie de TikTok est censée être de se perdre dans le vif du sujet, et pourtant, nous sommes si nombreux à nous retrouver aux mêmes endroits, même si nous supposons que les vidéos que nous voyons sont en quelque sorte le reflet de notre propres goûts hyper-individuels. C’est déprimant parce que si vous passez suffisamment de temps sur TikTok, vous commencerez à remarquer combien de créateurs commencent à adopter les cadences et les conventions d’édition des uns et des autres, et comment toute une plate-forme de contenu étrange et totalement dissemblable peut finir par être étiquetée “TikTok humour.”

Mais de temps en temps, je tombe sur un utilisateur de TikTok qui est si drôle et si captivant qu’il me fait complètement oublier tout cela. L’une de ces personnes est Alex Consani, un mannequin et une personne amusante en ville que j’ai commencé à suivre parce que j’avais besoin de savoir où elle avait acheté une certaine robe, et après avoir regardé plus de ses vidéos, j’ai réalisé que j’avais besoin de tout savoir sur sa vie.

Comme toutes les meilleures personnes sur TikTok, cependant, elle laisse les détails un mystère et se montre à la place dans des situations absurdes (l’extérieur du bâtiment de la Scientologie de Pasadena dans un faux épisode de MTV Cribs dans lequel elle dit aux gens qu’ils peuvent acheter la série de livres Hunger Games là, par exemple), tout en contorsionnant son visage d’une manière qui est, sans conteste, l’art.

Cependant, la vie Internet d’Alex Consani existait bien avant TikTok. Elle était devenue virale en 2016 à l’âge de 12 ans, après un reportage dans Cosmopolitan Germany sur sa vie de mannequin trans. Ce qui, oui, ne lui fait que 18 ans maintenant, un chiffre que j’ai été choqué d’apprendre compte tenu de la façon dont elle a réussi à créer une marque d’humour aussi unique et plus de 600 000 abonnés.

De la Bay Area – bien qu’elle se dirige vers l’université à New York cet automne – Alex a discuté avec moi par téléphone de sa renommée TikTok qui, comme de nombreux créateurs, a explosé après la pandémie. L’interview a été éditée et condensée.

Qu’est-ce qui est arrivé en premier, le mannequinat ou le fait d’être drôle professionnellement ?

J’ai commencé le mannequinat vers 2015. Ma mère a vu cette publicité Facebook vraiment effrayante et terne pour une agence de mannequins, et elle m’a dit : « Oh, Alex, voudriez-vous faire ça ? » Et j’étais comme, “Attends, ce serait amusant.” C’était en fait une très bonne expérience et cela m’a beaucoup aidé dans ma carrière. C’était une agence basée à LA, donc c’était beaucoup de voyages jusqu’à LA, essentiellement pour apprendre les ficelles de l’industrie.

Comment avez-vous commencé sur les réseaux sociaux ?

J’ai toujours eu un visage Play-Doh. Je suis très expressif. Quand Instagram était à son apogée après la mort de Vine, j’essayais d’être l’un de ces créateurs finsta Instagram. [a.k.a more alternative, edgy Instagram influencers who shitpost freely rather than curating a polished aesthetic]. J’étais fier de ce que je poste parce que j’ai toujours pensé que c’était si drôle. Donc, lorsque TikTok est apparu et que nous étions en quarantaine, j’ai vu cela comme une opportunité pour moi de publier cela à un public plus large. Et évidemment, je ne m’attendais pas à ce qu’il en vienne quoi que ce soit, mais ça a fini par arriver. Je ne sais pas si mon agence de mannequins aime ce que je poste parfois. Cela peut être un peu fou.

Quelle a été votre première introduction à Internet ?

J’ai grandi sur YouTube, évidemment. Je me souviens avoir regardé beaucoup de tutoriels de maquillage des années 2000 et 2010. Aussi juste voir des films et des émissions de télévision comme Hannah Montana où ils étaient, envoyer des SMS et utiliser des applications de médias sociaux et des trucs.

Comment c’était quand tu as commencé à exploser sur TikTok ?

J’ai beaucoup changé depuis que j’ai commencé à faire des réseaux sociaux. Je suis mon propre sens de l’humour, au lieu de m’inspirer d’autres créateurs ou d’autres choses comme ça. Avoir ce sens de l’humour unique est vraiment ce pour quoi TikTok vit spécifiquement. Je n’ai toujours pas vraiment l’impression d’être drôle. Mais une fois que j’ai trouvé ma capacité à être à l’aise sur Internet et à poster ce que je veux sur le moment, j’ai commencé à me considérer comme une personne drôle.

Vous avez une boutique populaire sur Depop ; c’est là que tu trouves la plupart de tes vêtements ?

J’aime Depop, mais la plupart du temps, je ne trouve pas les choses que je veux au bon prix parce que je suis très économe avec mon argent là où je peux être. J’aime beaucoup soutenir les friperies, et beaucoup de mes amis font de la revente de vêtements, alors je vais juste aller acheter chez eux. [My style is] comme, Kesha mélangé avec Rihanna du début des années 2000.

A quoi ressemble votre page Pour vous ?

Oh mon Dieu. J’ai l’impression que ma page For You est très mitigée. C’est comme, des audios étranges. Je ne reçois pas grand-chose d’autre que des vidéos de compilation aléatoires de choses aléatoires. J’adore regarder des tutoriels sur les cheveux.

Comment gérez-vous toutes les marques qui vous contactent au sujet des parrainages ?

Je veux m’assurer que mon contenu n’est pas axé sur la marque, car j’aime les aspects personnalisés des autres créateurs, et je suis le plus drôle et le plus positif lorsque je publie des choses que je veux vraiment publier. Je reçois donc ces offres de sponsoring de marque, mais c’est vraiment difficile de choisir quoi prendre. Quand il s’agit de gros contrats, je vais certainement contacter mon agent de mannequins pour m’assurer que tout se passe bien.

Honnêtement, je n’ai pas encore gagné d’argent, croyez-le ou non. Je ne suis pas dans le Creator Fund, j’aime juste faire [social media] pour s’amuser. J’ai l’impression qu’il y a d’autres entreprises plus rentables, plus “Alex”.

Où voulez-vous amener vos abonnés sur les réseaux sociaux ?

Modéliser et être créateur de contenu, ce sont des carrières de très courte durée. J’ai toujours eu pour objectif de créer une entreprise, et c’est en quelque sorte pourquoi j’ai essayé de passer un peu à Depop, juste pour voir comment je pourrais faire dans le monde des affaires. C’est quelque chose que je pouvais vraiment me voir faire et me voir vraiment aimer, une entreprise liée à la mode. J’ai travaillé dans l’industrie de la mode assez longtemps pour que ce soit quelque chose dont je me lasse rapidement, donc je ne sais pas vraiment, honnêtement.

