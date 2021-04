Álex Domínguez, la dernière perle de l’UD Las Palmas

25/04/2021 à 20:03 CEST

UD Las Palmas continue d’attirer des talents de ses catégories inférieures. Après Josep Martínez, signé par Leipzig, et Pedri, qui se sont démarqués au Barça, il semble maintenant que ce soit au tour d’Álex Domínguez, dont la vie a changé en quelques mois. Le but de Granollers. âgé de seulement 22 ans, il débarque à Las Palmas dans la saison 19-20 pour renforcer la filiale, après être passé par les filiales également d’équipes comme Alavés et l’Espanyol, dont il était une équipe de jeunes.

Mais son séjour à Las Palmas B n’allait pas durer longtemps. Après une bonne première saison et demie, Pepe Mel et la première équipe l’ont appelé en novembre 2020, en proie à des pertes au but. Álex est arrivé avec tout l’enthousiasme du monde et n’a pas tardé à remporter le titre après de grandes performances qui ont coïncidé avec une amélioration collective. Mel a été obligé de le garder.

Le Catalan, aussi jeune que talentueux, n’a pas manqué l’occasion et a ajouté tant de minutes dans une catégorie aussi compliquée que la deuxième division (13 matchs) qui l’ont conduit directement en équipe nationale des moins de 21 ans, où Luis de la Fuente lui en a donné l’occasion dans la dernière liste des convoqués du dernier mois de mars. Une progression fulgurante qui, bien sûr, a attiré l’attention de clubs plus puissants.

RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, Grenade, Gênes ou Spezia sont quelques-uns des clubs qui l’ont sollicité. L’Espanyol gère également de bons rapports sur son ancien joueur, bien qu’il n’y ait pas encore eu de rapprochement. Le joueur se concentre uniquement sur la fin de la saison de la meilleure façon possible avec UD Las Palmas et ne pense pas à l’avenir, seulement en étant à nouveau important après avoir perdu la propriété lors de ses derniers matchs après avoir été appelé avec l’équipe nationale.

Álex Domínguez a toujours un contrat avec Las Palmas, qui pourrait même prolonger automatiquement le lien jusqu’à la saison 2023-2024, comme il l’a rendu public. Tout dépendra de la volonté du club en fin de saison et si une offre intéressante arrive pour les deux parties. La seule chose certaine à ce jour est que la méta continue sa croissance et à Las Palmas, ils sont ravis.