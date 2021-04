Alex Ferguson a fait abandonner Manchester United ses kits gris à Southampton il y a 25 ans et Matt Le Tissier n’a même pas remarqué

Cela fait 25 ans que Manchester United a changé son maillot à la mi-temps contre Southampton au Dell.

Le 13 avril 1996, les Red Devils se sont rendus sur la côte sud après avoir remporté 11 de leurs 12 matchs précédents de Premier League pour refondre Newcastle en haut du tableau.

Matt Le Tissier a marqué le troisième but de Southampton contre Man United en 1996 – mais c’est uniquement parce que Giggs et Beckham ne pouvaient apparemment pas se voir correctement.

La relégation menacée Southampton a produit une performance mémorable contre un United apparemment imparable.

Les Saints ont pris une avance de 3-0 grâce aux buts de Ken Monkou, Neil Shipperley et Matt Le Tissier.

Mais le jeu est célèbre pour un Sir Alex Ferguson en colère qui a fait changer son équipe de leurs kits gris à la pause, car il affirmait que cela rendait difficile de se voir sous le soleil.

United a changé pour un kit bleu et blanc, mais cela ne pouvait toujours pas les inspirer à un retour car ils ont perdu 3-1.

“Les joueurs n’aiment pas la bande grise”, a déclaré Ferguson. «Les joueurs ne pouvaient pas se distinguer. Ils ont dit qu’il était difficile de voir leurs coéquipiers à distance lorsqu’ils ont levé la tête. Cela n’a rien à voir avec la superstition.

Le Tissier a rejoint talkSPORT Breakfast mardi à l’occasion de l’anniversaire et a admis qu’il n’avait réalisé que Man United avait changé son équipement avant la fin du match.

Man United est sorti dans un kit différent pour la seconde moitié

“Manchester United était en tête du championnat et nous n’étions pas en très bonne forme”, a-t-il déclaré à talkSPORT.

«3-0 à la mi-temps et pas seulement cela, tout le monde a eu une de ces mi-temps où chaque joueur de Southampton a joué au mieux de ses capacités.

«Ce n’était pas un score bizarre de 3-0 car nous méritions d’être aussi loin devant.

«Je ne suis pas sûr d’avoir réalisé à l’époque qu’ils avaient changé de maillot pour la seconde période», se souvient-il.

Un Ferguson furieux a blâmé les kits pour les mauvaises performances du premier semestre au Dell

«Je pense que je n’ai réalisé qu’après le match qu’un journaliste dans le parking – nous n’avions pas vraiment de conférence de presse à l’époque – et je suis sûr que l’un d’entre eux est venu me voir et m’a dit ‘que pensez-vous de Man United change de maillot à la mi-temps?

«Je suis à peu près sûr que je l’ai regardé et lui ai dit ‘est-ce qu’ils?’ ‘

Interrogé sur la décision de Ferguson de changer de maillot à la mi-temps, Le Tissier a déclaré qu’il n’était pas surpris.

«Je pensais que c’était un peu malhonnête de la part de Fergie. Il s’est détourné d’une très bonne performance de Southampton ce jour-là.

«Personne ne regarde en arrière et ne dit” oh, Southampton n’a-t-il pas bien joué “. Ils disent: “Et Fergie qui change les chemises à la mi-temps?”

“Je comprends que les managers feront et diront des choses pour détourner l’attention de la performance de l’équipe et ce n’était pas un choc complet qu’une excuse ait été donnée pour que le grand Manchester United ait été écrasé par un humble Southampton.”