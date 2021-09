Alex Ferguson salue le retour de Cristiano Ronaldo

27/09/2021 à 19:36 CEST

Le retour de Cristiano Ronaldo à United apporte une file de commentaires et d’opinions qui semblent ne jamais cesser, d’autant plus si le Portugais se fait remarquer sans arrêt sur le terrain. Dans ce cas, il a été Sir Alex Ferguson qui a voulu louer les grandes actions du portugais.

L’entraîneur légendaire a assisté au match de Manchester United contre Newcastle Dans les tribunes d’Old Trafford une rencontre au cours de laquelle le La star portugaise a marqué deux buts à ses deuxièmes débuts avec le club anglais.

Les buts de Cristiano ne se sont pas arrêtés là, alors il a continué à battre contre les Young Boys et West Ham. Ferguson était qui J’ai signé à CR7 quand j’avais à peine 18 ansC’est pourquoi il se réjouit de le voir revenir dans le club anglais. “C’est fantastique”Ferguson a commencé par raconter le podcast YTD. « As-tu vu ce samedi [contra Newcastle] Quoi c’était comme si César entrait à Rome après la victoire. ‘Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu’. C’était fantastique”, a-t-il poursuivi.

“Je veux dire, pour tous ceux qui sont un fan de United, Nous aurions pu avoir un million de personnes là-bas sans doute, puisqu’il y en avait tant à l’extérieur, des centaines à l’extérieur. C’est l’une de ces choses. Quand il était ici quand il était enfant son processus d’apprentissage a été très, très rapide“, a-t-il exposé.

L’ancien entraîneur a continué à faire l’éloge de son ancien joueur : “Beaucoup de gens ont dit qu’il était un plongeur et il y a eu un petit sort à cause de ça, mais après ça, il attaquait les défenseurs et tout ce dont il avait besoin était une poussée et il dansait à côté de lui. Il a attaqué à une vitesse incroyable. Je pense que la connaissance croissante de votre jeu, Je pense qu’il est né avec un souhait“.

Ferguson sait à quel point le joueur portugais est assidu. “Il s’est sacrifié pour être le meilleur. Je me souviens que nous jouions à Arsenal samedi et qu’il pleuvait à torrents à Carrington. Je lui ai dit, et tu sais que je m’entraînais toujours après l’entraînement, et j’ai dit : ‘Nous entrons. J’ai un match demain et c’est trop humide. Le sol est trop mou », a-t-il rappelé.Alors je suis entré dans mon bureau, j’ai regardé par la fenêtre, et qu’a-t-il fait ? Il est monté sur le gazon artificiel. Je n’ai eu aucune discussion ! Je ne pouvais rien lui dire. Il m’a battu, “Je vous assure.

Sur le rêve que le Portugais avait de jouer pour le Real Madrid, il a commenté : “Je n’étais pas contre ça, six ans c’était bien pour un garçon de Madère, amenez-le ici juste après son 18e anniversaire. Je pense que nous l’avons bien compris et cela m’a donné une chance d’avoir un remplaçant. Nous avons embauché Antonio Valencia et il était fantastique, nous avons donc eu beaucoup de chance de cette façon. »

Enfin, l’ancien entraîneur a tenu à souligner qu’il a toujours su que le portugais deviendrait chez un grand joueur. “Je savais [lo bueno que sería]. Absolument. Je le savais. Quand il est arrivé sur ce genre de plate-forme au Real Madrid. En toute justice pour le Real, c’est un club qui a produit des joueurs de classe mondiale. pendant des années et des années et a remporté la Coupe d’Europe tant de fois, environ 13. Certes : c’est une plateforme sur laquelle tout grand joueur aimerait aller. “.