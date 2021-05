Alex Fernández épouse Alexia Hernández – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Alex Fernández a vécu l’un des moments les plus heureux de sa vie, il a épousé sa petite amie Alexia Hernández, avec qui il entretient une relation depuis 10 ans.

L’heureux couple a partagé des moments de leur union à travers les réseaux sociaux, où le fils d’Alejandro Fernández a exprimé à quel point il était heureux de cette expérience avec Alexia, qu’il a décrite comme l’amour de sa vie.

«Je veux être un jeune papa et je suis très amoureux», a-t-il avoué il y a quelques mois, quand il a demandé à sa petite amie de l’épouser, ce à quoi il avait pensé, mais une de ses soeurs était devant lui et a décidé d’attendre un peu plus longtemps.

Une fois prêt, l’artiste a annoncé ses fiançailles en mariage le 14 septembre sur les réseaux sociaux, puis a précisé que bien que la pandémie de Covid-19 ne soit pas encore terminée, il ne voulait pas attendre longtemps pour se marier.