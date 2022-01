Alex Fernández est déjà papa ! – Actualités musicales

Nous ne faisons que commencer l’année et les surprises commencent à pleuvoir et beaucoup de belles nouvelles pour tout le monde, bien sûr les artistes ne font pas exception et aujourd’hui nous allons vous annoncer une merveilleuse nouvelle d’Alex Fernández car il nous montre la première photo de son bébé , ne manquez pas tous les détails de cette belle nouvelle.

Bonnes séquences mauvaises séquences, c’est ainsi que nous avons commencé 2022 avec une très bonne et c’est qu’Alex Fernández a partagé sur son compte Instagram et en général sur tous ses réseaux sociaux la première photo de son petit bébé qui l’attend avec sa compagne Alexia Hernández, ils ont partagé la première échographie 3D de votre bébé qui s’appellera le mien, bien sûr ce sera une belle fille fille de parents talentueux et très aimants.

Sur Instagram, Alex Fernández a cité: « Je partage la première photo de ma belle fille, sans aucun doute le meilleur cadeau de 2021 », précisément dans notre cher Alex Fernández, il a partagé une photo avec sa partenaire Alexia montrant un ventre et souhaitant tout son fans un excellent début d’année.

Le pays tout entier et tout son public sont vraiment heureux de cette nouvelle et les futurs parents sont ravis de pouvoir partager ce bonheur avec tout le public.

Sans aucun doute, mon petit est un bébé très attendu car Alex Fernández avait longtemps parlé dans d’autres interviews des grands souhaits qu’il avait de devenir père avec Alexia et il semble que les souhaits se soient tout simplement réalisés.

Nous vous tiendrons informés dans les moindres détails de cette grande nouvelle et de l’arrivée tant attendue de la mienne.