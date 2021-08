Alex Fernández et Alexia Hernández reportent leur mariage religieux

in

Le fils aîné d’Alejandro Fernández a partagé via son profil Instagram officiel une photo sur laquelle le couple apparaît enlacé devant la mer le jour de leur mariage civil, à propos de l’image qu’il a écrite que leur mariage religieux sera reporté jusqu’à ce que grand-père soit mieux loti santé et peut vous accompagner à une date aussi importante.

“Les engagements d’amour et de vie ne sont pas reportés car ils sont portés dans le cœur, les célébrations et les événements oui, c’est pourquoi nous avons décidé de reporter la date de la célébration de notre mariage religieux pour le moment où ma Tata pourra célébrer avec nous notre amour , comme il se doit, en famille, ensemble. Alexia et Alejandro”, a écrit l’interprète.

Dans le dernier rapport médical de Don Vicente Fernández qui a été publié ce lundi, il a été rapporté qu’il avait été extubé pendant le week-end et avait dû subir une trachéotomie, il était également mentionné qu’à chaque fois il avait récupéré sa respiration pour son propre compte, donc que l’équipe médicale n’est que solidaire.

Pendant ce temps, il y a quelques jours, Alex Fernández a récemment créé sa nouvelle chanson intitulée “Looking for oblivion”. La chanson a été publiée alors que son grand-père, Vicente Fernández, est hospitalisé à Guadalajara, Jalisco, après qu’il a été signalé que l’interprète de 81 ans avait subi une chute au ranch ‘Los 3 Potrillos’, pour laquelle il a dû être opéré en cas d’urgence.