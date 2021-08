Alex Fernández fait la promotion de la chanson pendant que son grand-père est hospitalisé

Alexis, fils de Alexandre Fernández, a publié un message dans lequel bien qu’il ait fait connaître ses sentiments pour la santé de son grand-père, il a profité du même post pour promouvoir son nouveau single, “Looking for oblivion”.

Comme il l’a expliqué, son grand-père (qu’il appelle affectueusement « Tata »), lui a toujours inculqué que le plus important est de rencontrer le public ; par conséquent, il fait la promotion de sa nouvelle chanson même dans ces moments d’incertitude familiale.

« Je vis un mélange de sentiments très profond : d’une part l’émotion de lancer cette nouvelle chanson qui était prévue de longue date, et d’autre part, ce moment familial de prière et d’inquiétude pour l’un des piliers les plus importants de ma vie. .

“Suite à ses enseignements, mon Tata nous a toujours dit que le plus important était de rencontrer le public et d’aimer notre musique mexicaine. C’est pourquoi aujourd’hui, malgré tout, je présente ma nouvelle chanson avec tout mon amour ‘ Looking for Oblivion ‘, “il a écrit Alex Fernández.